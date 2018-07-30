Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığından personel alımı

30 Temmuz 2018 de yayınlanan ilan ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Edirne Kapıkule veteriner sınır kontrol müdürlüğü sözleşmeli KPSS sıralaması ile 7 kamu personeli (veteriner) alımı gerçekleştiriyor.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetini sürdüren Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere, yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın “ geçerliliği olan “ KPSS (B) grubu, KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle başvuru şartları belirtilen toplam 7 (yedi) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuruda istenen belgeler; Başvuru dilekçesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, KPSSP3 (doğrulama kodu bulunan) puanını gösteren sınav sonuç belgeleri, Lisans diploması veya mezuniyet belgelerinin aslı veya Kurum onaylı örneği. 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş). Sağlık Raporu ( Başvuru esnasında tek hekim,başvuru sonucu asil veya yedek aday olarak seçilmesi durumunda Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır.) Sabıka Kaydı (“Adli sicil kaydı yoktur” veya “Arşiv sicil kaydı yoktur” ibareli olmalıdır.) Erkek Adaylar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge olması gerekmektedir.

Başvurular istenilen belgelerle beraber Sözleşmeli Personel Alımı 30 Temmuz 2018 tarihinden 10 Ağustos 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar; Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ,Edirne Kapıkule Tır Gümrük Sahası B-2 Blok A.Girişi Kapıkule- EDİRNE adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 7 Kamu Personeli Alım kılavuzu için tıklayın.

Kaynak: İş İlanları Kariyer