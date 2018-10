İşlenmiş et ürünlerinde katkı maddesi olarak nitrit kullanılmasa, sucuk, salam ve benzeri ürünler kötü renkte ve lezzetsiz olacak, dayanma süreleri azalacak ve dolayısıyla gıda zehirlenmeleri ortaya çıkacak.. Fakat kullanılan nitrit ve nitratlar (E250, E251), kansere sebep oluyor.

Gıda katkı maddelerinin bir kısmı bazı hastalıkları tetikleyebilir mi? sorusu gündemden hiç düşmüyor. Düşmez çünki bu durum halkın zihnini sürekli kurcalarken, bilim adamları da harıl harıl üzerinde çalışmalar yapıyor. Bazıları yasaklanıyor. Bazılarındaki kuşkular kalkıyor. Bazıları halâ tedirginlik yapıyor. Bazılarında ise durum aynen “Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal..” deyişini hatırlatan ikilemde bıraksa yine iyi; “Kırk satır mı istersin, kırk katır mı istersin!” dercesine dehşete düşürücü..

Gıda katkı maddelerinden bazılarının sebep olduğu düşünülen sağlık problemleri şöyle sıralanıyor:

● Dikkat eksikliği bozukluğu, hiperaktivite sendromu...

● Alerji,

● Astım,

● Davranış bozuklukları,

● Baş ağrısı, migren,

● Cilt problemleri: egzama, kurdeşen,



● Uyku problemleri...

En ilginç olanı ise kansere yol açan katkı maddelerinin işlenmiş et ürünlerinde kullanılmaması halinde, gıda zehirlenmelerinin ortaya çıkacak olması..

Nitrit ve nitratlar (E250, E251), kansere sebep olan nitrozaminleri oluşturuyor. Ayrıca bunlar kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltıyor.

Buna mukabil bazı araştırmacılar, sucuk ve salam gibi işlenmiş et ürünlerinde nitrit kullanılması yasaklanırsa, pek çok et ürününün piyasadan kalkacağını, dolayısıyla hayvan üreticisinin, et teknolojisinin, insan beslenmesinin ve genel ekonominin önemli ölçüde zarara uğrayacağını iddia etmektedir. Nitritsiz üretilecek et ürünlerinin kötü renkte ve lezzetsiz olacağı, dayanma sürelerinin azalacağı ve gıda zehirlenmeleri yoluyla sağlık problemleri ortaya çıkacağı endişesi duyulmaktadır.

Nitrit kalıntısını ve nitrozamin oluşmasını azaltacak metotlar araştırılmaya başlanmıştır. Tokoferoller, askorbik asit ve lâktik asit, bakterilerin nitrozamin oluşumunu azaltmaktadır.



Ülkemizde 1970'li yıllarda yapılan çalışmalarda, işlenmiş et ürünlerinde izin verilenin çok üzerinde nitrit kullanıldığı tespit edilirken, son çalışmalarda daha iyi sonuçlar alınmıştır.

Nitrat ve nitritler bazı bünyelerde baş ağrısı ve kurdeşene sebep olabilir.