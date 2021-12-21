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Ekonomi Gıda fiyatları düşecek mi?
Ekonomi

Gıda fiyatları düşecek mi?

Gıda fiyatları ne kadar düşer? Son dönemde gıda fiyatlarında önemli bir artış yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarla birlikte dövizde sert bir düşüş yaşandı. Milyonlar ise bu düşüşün gıda fiyatlarına nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 11:52:00 -
Gıda fiyatları düşecek mi?

Yılın son kabine toplantısı 20 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz düşüşe geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sonrasında vatandaşların ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına geldiği görüldü. Milyonlar yaşanan bu gelişmelerin ardından gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağını araştırmaya başladı.

Gıda fiyatları düşecek mi?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı." dedi.

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