Gıcıdık nasıl yapılır? Tarifi

Gıcıdık yemeği Karaman yöresine aittir. Sebzelerle yapabileceğiniz lezzetli bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

1 adet büyük kuru soğan

3 adet büyükçe yeşil domates

1 adet kırmızı kapya biber

2-3 diş sarımsak

2 adet yeşil köy biberi

Yarım Türk kahve fincanı pirinç

1 adet kırmızı domates

1 tatlı kaşığı toz şeker

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı

Tencereye yağ ile doğradığınız soğanı koyun. Soğanlar pembeleşinceye kadar karıştırılarak kavurun. Yeşilbiber ve soğanı ilave edilip, karıştırılır. Kırmızı domatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın. Üzerine ekleyin. Kırmızıbiber, yeşil domatesler, şeker ve tuz ilave edilerek 3 dakika daha kavrulur. Sıcak su dökülür ve tencerenin kapağı kapatılır, kaynayınca pirinç atılarak karıştırılır. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte domatesler yumuşayıp pirinçler şişinceye kadar pişirilir. Oda sıcaklığında veya soğuduktan sonra servis edilir.