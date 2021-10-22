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Kadın - Aile Gıcıdık nasıl yapılır? Tarifi
Kadın - Aile

Gıcıdık nasıl yapılır? Tarifi

Gıcıdık yemeği Karaman yöresine aittir.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 10:32:00 - 2021-10-22 10:34:50
Gıcıdık nasıl yapılır? Tarifi

Gıcıdık yemeği Karaman yöresine aittir. Sebzelerle yapabileceğiniz lezzetli bir yemek. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 1 adet büyük kuru soğan
  • 3 adet büyükçe yeşil domates
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 2-3 diş sarımsak
  • 2 adet yeşil köy biberi
  • Yarım Türk kahve fincanı pirinç
  • 1 adet kırmızı domates
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • Zeytinyağı
  • Tuz

Yapılışı

Tencereye yağ ile doğradığınız soğanı koyun. Soğanlar pembeleşinceye kadar karıştırılarak kavurun. Yeşilbiber ve soğanı ilave edilip, karıştırılır. Kırmızı domatesin kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın. Üzerine ekleyin. Kırmızıbiber, yeşil domatesler, şeker ve tuz ilave edilerek 3 dakika daha kavrulur. Sıcak su dökülür ve tencerenin kapağı kapatılır, kaynayınca pirinç atılarak karıştırılır. Kapağı kapalı olarak kısık ateşte domatesler yumuşayıp pirinçler şişinceye kadar pişirilir. Oda sıcaklığında veya soğuduktan sonra servis edilir.

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Göbede nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Göbede nasıl yapılır?

 
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