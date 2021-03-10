  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi GİB, 87 sözleşmeli tekniker alacak
Ekonomi

GİB, 87 sözleşmeli tekniker alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 10:26:00 -
GİB, 87 sözleşmeli tekniker alacak

Başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30’da sona erecek. Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek. Sözlü sınav, 5-7 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, sınav tarihinden en az 10 gün önce GİB’in internet sitesinde (http://www. gib.gov.tr) ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da bomba patladı! Tarihteki ilk Türk Amiral geldi

TRT'de yayımlanan kadrosunda Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun'un yer aldığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde tarihin ilk Türk Amiral..
Mısır'dan sonra şimdi de Körfez ülkeleri! Çıldıracaklar
Gündem

Mısır'dan sonra şimdi de Körfez ülkeleri! Çıldıracaklar

Mısır’ın, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yetki alanını gözettiği algısına yol açan adımıyla birlikte iki ülke arasında yeşeren ilişkileri canla..
CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'
Gündem

CHP'de Cihangir İslam isyanı! 'Bu aymazlığa...'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam'a rozet takmasına CHP Eski Manisa Milletvekili Ş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay