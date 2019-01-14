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Gheorghe Hagi: Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Hagi gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

14 Ocak 2019 Pazartesi 01:50
Gheorghe Hagi: Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı

Romanya Süper Ligi ekiplerinden Viitorul'un hem sahibi hem de teknik direktörü olan Galatasaray ve Türk futbolu efsanesi Gheorghe Hagi, Türkiye'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Ligin lideri Medipol Başakşehir'le ilgili konuşan Rumen efsane, "Başakşehir güzel gelişim gösterdi. Dört büyüklere karşı mücadele ediyorlar ve şu anda zirvedeler. Türkiye'de takımlar kendi aralarında savaşıyor ancak Avrupa'da da başarılı olmalarını beklerdim" dedi.

" 2 milyon Euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin''

Türk futbolunda yaşanan mali krize değinen Hagi, "Türkiye'de maddi açıdan sıkıntılar olabilir ancak az parayla da çok iş yapılabilir. Benim takımımda en yüksek maaşlı futbolcu 5 bin Euro. Sadece pahalı oyuncu alarak bir şeyleri başaramazsınız. Bu yüzden para kısmı sorun değil. Türkiye'de parasal anlamda krize inanmıyorum. 2 milyon Euro net maaş ödeyip krizden bahsedemezsin . Şu an Romanya'da krizden bahsedebiliriz ama Türkiye'de bir kriz yok. Eskişehirspor - Ümraniye maçını izliyorum, harika bir statta oynuyorlar. Benim takımda en yüksek maaş 5 bin euro ve harika top oynuyoruz. Bunu Süper Lig'de yapıyoruz. Benim takımın bütçesi, Türkiye'de bir oyuncunun maaşı" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye iyi durumda, birçok stat yapıldı''

Avrupa futboluyla Süper Lig'i kıyaslayan Rumen çalıştırıcı, "Avrupa'da 5 büyük ligden sonra Türkiye'nin geldiğini düşünüyorum. Türkiye'den bir takım Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılar yakalayabilir. Bunu başarmak için her şey var. Beşiktaş geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde harika işler yaptı. Türk takımlarının, Avrupa için daha hırslı olması gerekiyor. Romanya'dan durum böyle gözüküyor. Türkiye iyi durumda, birçok stat yapıldı, oyuncular var, her şey mükemmel." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 01:50
  1. Eskişehir
  2. Gheorghe Hagi
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig
  5. Romanya

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