  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yerimizi koruduk! Ülke puanında son durum

Sivas’ta böylesi görülmedi! ‘Hızlı trene gerek yok' diye Temel bey buna ne diyecek?

Bu festivale 1 milyon turist bekleniyor: Festival için kurumuş nehre su verildi

Azerbaycan’dan Macron’a tokat gibi cevap! Bu açık bir ikiyüzlülük örneğidir

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırırken iki noktada sıcak gelişme! Çok büyük bir sürpriz yaşanabilir

Yeniden gündeme geldi! Netanyahu ile Adnan Oktar arasında ne var?

Aile büyük şok yaşadı! Ayının mezarlıkta yaptığını duyunca hayrete düşeceksiniz

Bu harita tüm ezberleri bozacak: Deprem haritası güncellendi

Ne altın ne dolar ne euro! Z kuşağı parasını oraya yatırıp para kazanmaya başladı

Terörist Salih Batı'ya ağladı! Türkiye'ye akılalmaz suçlamalar
Gündem Gezi’ye halk direnişi diyen Rıza Türmen 6-7 Ekim’e ne der?
Gündem

Gezi’ye halk direnişi diyen Rıza Türmen 6-7 Ekim’e ne der?

Yeniakit Publisher
2023-10-06 15:31:00 -

Gezi isyanı benzeri bir kışkırtmanın yaşandığı ve sokakların savaş alanına çevrildiği olaylar tekrar gündeme gelirken, Gezi rezaletine, “Halk direnişi” benzetmesi yapan “avukat” Rıza Türmen’in 6-7 Ekim olayları hakkındaki yorumu ise merak konusu oldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısının ardından terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu, 35 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olaylarının üzerinden 9 yıl geçti.

Gezi isyanı benzeri bir kışkırtmanın yaşandığı ve sokakların savaş alanına çevrildiği olaylar tekrar gündeme gelirken, Gezi rezaletine, “Halk direnişi” benzetmesi yapan “avukat” Rıza Türmen’in 6-7 Ekim olayları hakkındaki yorumu ise merak konusu oldu.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Türmen’in skandalları da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Rıza Türmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yıllarca Türkiye adına hakimlik yaptı, o süreçte teröristbaşı Abdullah Öcalan, “Ben adil yargılanmadım” diye AİHM'ye gittiğinde, “Evet Öcalan adil yargılanmamıştır...” Ne yapmışız da adil yargılamamışız, uzun süre gözaltında tutmuşuz. 30 gün gözaltı süresi uzunmuş... O gün itibariyle adam 25 yıl terör örgütü yönetmiş, siz 2 kişi öldüren adamı bile 15 gün gözaltında tutuyorsunuz, e 25 yıl terör örgütü yöneten adama da bir 15 gün daha ekleyin. Ama dayanamadı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özellikle de Rıza Türmen. Yani bu işin acısını Türkiye'de çekenlerle birebir akraba olarak Rıza Türmen, birebir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Rıza Türmen, “Adil yargılanmadı” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'nin 100 bin Euro'sunu teröristbaşı Öcalan'a verdiler. Bu Rıza Türmen, 2013 yılındaki Gezi isyanı için, “Halk hareketiydi, halk direnişiydi, spontane gelişmişti, otoriter iktidara karşı yapılmıştı” diyor. Ben şimdi bekliyorum Rıza Türmen 6-8 Ekim olaylarını da benzer şekilde tanımlar mı? Çıkıp da kamuoyu önünde, “6-8 Ekim olayları aslında kendinden gelişen otoriter iktidara karşı, Suriye'deki Kobani'ye yardıma koşmayan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı halk direnişiydi” der mi?

CHP’li eski AİHM yargıcı Rıza Türmen yine kafayı çıkardı! Osman Kavala hakkında bakın ne dedi?
CHP’li eski AİHM yargıcı Rıza Türmen yine kafayı çıkardı! Osman Kavala hakkında bakın ne dedi?

Gündem

CHP’li eski AİHM yargıcı Rıza Türmen yine kafayı çıkardı! Osman Kavala hakkında bakın ne dedi?

Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yolda!
Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yolda!

Gündem

Rıza Türmen, Osman Kavala'yı savunduğuna göre Türkiye doğru yolda!

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...
Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Aktüel

Laikçi baro, atsanıza şu avukatı! Tüm gözler Baro'ya çevrildi...

Boşverin avukatlığı, siz benim isnatlarıma cevap verin Barolar Birliği!
Boşverin avukatlığı, siz benim isnatlarıma cevap verin Barolar Birliği!

Gündem

Boşverin avukatlığı, siz benim isnatlarıma cevap verin Barolar Birliği!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23