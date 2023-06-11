Geziye ‘can’ vermiş

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Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet hapis, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman ve Can Atalay’ın da aralarında bulunduğu yedi sanığın 18’er yıl hapis cezası aldığı davanın iddianamesinde, Atalay’ın Gezi olaylarının büyümesine engel olacak mahkeme kararını bilinçli bir şekilde gizlediği, olayların hızla büyüdüğü günlerde FETÖ’cü hainler ve Alman Konsolosluğu çalışanlarıyla görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

FETÖ’cülerle görüşüyor

Gezi kalkışması davasına bakan Ağır Ceza Mahkemesinin dosyasında bulunan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının iddianame ve Başsavcılığın İstinaf dilekçesinde yer alan deliller, milletvekilliği dokunulmazlığıyla cezaevinden kurtarılmak istenen Can Atalay’ın karanlık ilişkilerini deşifre ediyor.

Başsavcılık evrakında, Osman Kavala ve Can Atalay’ın Gezi olayları sırasında İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim Yayalaştırma Projesi’ni iptal ettiğine ilişkin kararını, eylemlerin zayıflamaması için bilinçli bir şekilde kamuoyundan gizledikleri, Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Hukuk, Basın ve Vize Bölümü Direktörü Dr. Volker Helmert’le ve kapatılan Zaman Gazetesi Adliye Muhabiri Kadir Kökten’le iletişim halinde oldukları belirtildi.

Alman'la çalışma yapmış

Taksim Dayanışması Platformu’nun avukatı olan sanık Şerafettin Can Atalay’ın, Gezi Parkı’na Topçu Kışlası’nın yeniden inşa edilmesinin iptaline ilişkin İdari Mahkeme kararını Almanya İstanbul Başkonsolosluğu Hukuk, Basın ve Vize Bölümü Direktörü Dr. Volker Helmert’e ulaştırması için 5 Temmuz 2013 tarihinde sanık Osman Kavala’ya verdiği, Alman Başkonsolosluğu Yöneticisi Volker Hermert’in kararla ilgili çalışma yaptığı, sonrasında 19 Temmuz 2013 tarihinde saat 10:00’da sanıklar Osman Kavala ve Şerafettin Can Atalay’ın Taxim Oda Cafe’de Volker Helmert’le bir araya gelerek kararla ve süreçle ilgili görüşmeler yaptıklarının tespit edildiğine dikkat çekiliyor.

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Başsavcılık, görüşmelerin fiziki ve teknik takiplerinin de dosyaya delil olarak konulduğunu ifade ediyor.

Başsavcılığın ise davaya bakan mahkemeye gönderdiği yazıda, “Söz konusu kararın olayların şiddetini düşüreceğinden endişelenmiş olmaları gerekir ki; bu durumu kamuoyuyla geç paylaştıkları tespit edildi” denildi.

Kavala'nın yoldaşı

657 sayfalık iddianamede, sanıkların iddianamede yer alan ve mahkeme kararıyla yapılan telefon dinlemesinde, Osman Kavala’nın; 5 Temmuz 2013 tarihinde, Gezi kalkışmasında sanık olan Şerafettin Can Atalay’ı aradığı, “şimdi Alman Konsolosluğu’ndan birisi aradı da ‘Şu idari mahkeme kararlarının kopyalarını nereden bulabiliriz’ diye soruyor” dediği, Atalay’ın ise “Osman bey ben şimdi adliyedeyim ve duruşmadayım. Zaten karar tebliğ edilmedi bize. Biz UYAP’tan aldık ve şey yaptık. Ben size onu mail atmaya çalışayım” dediği ifade ediliyor. İddianamede görüşmeye ilişkin şu bilgiler yer alıyor: “Volker Helmert’in; Kavala ve Atalay’ın bulunduğu masaya doğru ilerleyerek söz konusu kişilerle tokalaştığı ve masaya oturduğu, şahısların aralarında genellikle İngilizce konuştuğu, zaman zaman da Osman Kavala ve Can Atalay’ın Türkçe anlatacakları konuyu tartıştıkları tespit edildi. Volker Helmert’in ceketinin sol içi cebinden çıkardığı birkaç sayfalık evrakı Kavala’ya uzattığı, Kavala’nın da evrakı alarak bir süre incelediği ve tekrar Volker Helmert’e verdiği, Volker Helmert’in de bahse konu evrakı alarak ceketinin sol iç cebine tekrar koyduğu ifade edildi.”

Zaman muhabiri devrede

Gezi imar planı ve düzenleme iptaliyle ilgili Zaman gazetesinde haber yapıldığından bahsedilen iddianamede, Can Atalay’ın bu konuda FETÖ’ye müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinde bir dönem muhabir olan daha sonra avukatlık yapan ve hakkında ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kadir Kökten’i arayarak, “Zaman gazetesinde çıkan habere sitem ederek neden olayı Taksim Dayanışması üzerine yıkmaya çalıştıklarını sorduğu” kaydedildi. Kökten’in ise “Biz Gezi’yi tamamen destekliyoruz zaten... Bizim öyle bir derdimiz yok” dediği aktarılıyor.