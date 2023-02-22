Gezicilerin imamına şok! Kuran meali yasaklandı
Gezicilerin imamı olarak tanınan İhsan Eliaçık'ın Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir isimli çalışmasına “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği” sebebiyle basım yasağı ve toplatma kararı verildi.
Gezi Parkı'nda Mustafa Kemal posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yan yana açılması hakkında "Övünülecek bir olay" açıklamasıyla halen hafızalardaki yerini koruyan İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabı için basım yasağı ve toplatma kararı verildi. Karara gerekçe olarak ise “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gösterildi.
Diyanet dava açmıştı
Eliaçık’ın mealinin yasaklanması için Diyanet başvuruda bulunmuştu.
Ayrıca mahkeme kararında "İslam dini açısından sakıncalı" ifadesinin geçmesi laik çevrelerin kudurmasına yol açtı.