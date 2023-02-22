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Gündem Gezicilerin imamına şok! Kuran meali yasaklandı
Gündem

Gezicilerin imamına şok! Kuran meali yasaklandı

Gezicilerin imamı olarak tanınan İhsan Eliaçık'ın Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir isimli çalışmasına “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içerdiği” sebebiyle basım yasağı ve toplatma kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 09:39:00 -
Gezicilerin imamına şok! Kuran meali yasaklandı

Gezi Parkı'nda Mustafa Kemal posteri ile terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin yan yana açılması hakkında "Övünülecek bir olay" açıklamasıyla halen hafızalardaki yerini koruyan İhsan Eliaçık’ın “Yaşayan Kur’an Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabı için basım yasağı ve toplatma kararı verildi. Karara gerekçe olarak ise “İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermesi” gösterildi.

Diyanet dava açmıştı

Eliaçık’ın mealinin yasaklanması için Diyanet başvuruda bulunmuştu.
Ayrıca mahkeme kararında "İslam dini açısından sakıncalı" ifadesinin geçmesi laik çevrelerin kudurmasına yol açtı.

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Yorumlar

IBLIS IHSAN ELIACIK PROVÖKÖTÖR

ÇOK IYI OLMUS BU SAHTEKARIN MILLETIN AKLIYLA OYNAYARAK DINI BIR BASKA YERLERE ÇEKEREK YANILTILMASINA IZIN VERILMEMESINE ASLA IZIN VERILMEMELI BU IBLIS SATILMIS PUTPERESIN BASKA KITAPLARI VARSADA ONLARDA TOPLATILMALI BU GIBI INANÇSIZ ATAISTLERIN MASON TIPLERIN GEÇMISIDE ARASTIRILIMALI ZATEN BU HAININ BU MASONUN BU ÇAPULCUNUN GECMISI GEZI IMANSIZI OLARAK GEÇIYOR HER ATTIGI ADIMI BIR GÖLGE GIBI TAKIP EDILMELI SATILMIS SOROSUN FETÖNÜN ITININ

Sos

İyi başlagıç. O bir soytarıların mealleride toplansın.
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