Gezici laikçilere küfürlerine sessiz kalanlar Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu

50 yıldır İslami değerleri savunan, hükümetin müspet icraatlerini destekleyen yazılar kaleme alan ve McKinsey anlaşması gibi hatalı uygulamalardan vazgeçilmesinde büyük katkıları olan gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak laikçi-feministlerin yanı sıra AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın da hedefi oldu.

Dilipak’ın sapkınlığın meşrulaştırıldığı İstanbul Sözleşmesi’ni savunan Koç, Sabancı, Borusan gibi emperyalizm uzantılarına tepki gösterdiği yazısındaki gerçeklere tahammül edemeyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Dilipak hakkında suç duyurusunda bulundu.

Basın açıklaması düzenleyen Çam, şunları söyledi;

"Kadınlara yönelik ayrımcılık ırkçılıktan beterdir diyen AK Parti Genel Başkanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın en büyük kadın örgütünü kurmuştur. AK Parti kadına şiddetle mücadele bugüne kadar çok önemli düzenlemeleri hayata geçirmiştir.

Ak kadın hareketi asla bir feminist hareket değildir. Ak kadınlar hiç kimse tarafından, AK Partili, AKP'li gibi ayrıştırılamaz. Ak kadınlar dürüst, ahlaklı, vatanseverlerden oluşmaktadır. Hiç kimse küfürle kadınlarımızın namusuna dil uzatamaz.

Sözde bizimle birlikte siyasi hareketin içindeymiş gibi görünen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinin karşısında asla susmadık, susmayacağız. Kadınlarımıza yönelik ağır hakaretli içerik artık teşkilatımızda bardağı taşıran son damla olmuştur.

Genel merkezimiz, köşe yazarı Abdurrahman Dilipak’ın, AK Parti’li kadınlara dönük hakaret ve çirkin yakıştırmaları nedeniyle yargıya başvurmuştur."

Geziciler karşısında süt dökmüş kedi gibi!

İstanbul sözleşmesinin tehlikelerine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak’a karşı aslan kesilen AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan, bakanlar ve parti kurmaylarına galiz hakaret ve küfürler eden gezi destekçisi laikçi kesimin saldırılarına karşı hangi bir hukuki girişimde bulunup bulunmadığı merak ediliyor.