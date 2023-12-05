Gezi Parkı'nda ağaç diye böğürenler Kaş'ı betona boğdu!

Türkiye'nin her köşesi ayrı güzel, ayrı özel.. Turizm cenneti olan bu alanlarda en büyük sorun ise kaçak yapılaşma.

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki, dünyanın sayılı turizm yerlerinden olan tatil beldelerinde de binlerce kaçak yapı bulunuyor.

Özellikle villa turizmi popüler olan Kaş'ta, son yıllarda kaçak yapı sayısında artış yaşandı.

"Kaş'ta 17 bin kaçak yapı var"

Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü mahallelerinde, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Kaş Çevre ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Murat Akoy, Kaş'ta çok hızlı şekilde kaçak yapılaşmanın devam ettiğini söyledi.

Kaş'ta kontrolsüz şekilde kaçak yapıların arttığını belirten Akoy, "Kaş'ta 17 bin kaçak olduğu söyleniyor. TÜİK'in verilerine baktığımızda, neredeyse bir Kaş kadar daha kaçak oluşmuş. Böyle bir kontrolsüzlük. Kaş'ta kaçak yapılaşma devam etmektedir. Yapılan işler ambalajcılıktır. Bu kadar insana evet dedikten sonra bundan sonra hayır diyemezsiniz.

"Bu nasıl bir takvimdir, belediyenin kendi ekipleri mi yok"

Kaş, bir imar planı bekliyor. 3 kez plan geldi ve iptal edildi. Daha önce de Hidayet Koyu'ndaki otelle ilgili yıkım kararı için ihaleye çıkıldı. Kimse katılmadığı için iptal edildi. Bu nasıl olabilir? Belediyenin kendi ekipleri mi yok. 3 bin 719 yapı için ihaleye çıkıyor. Bu sayıdaki yapıyı kim, hangi arada yıkacak. Bu nasıl bir takvimdir. Gerçekçi bir şekilde çıkarmak gerekir. Öncelikle Kaş merkezi ihaleye çıkarırsınız, daha sonra devam edersiniz. Sadece 'usulüne uyduk' demek istiyorlar." diye konuştu.

Yıl yıl tespit edilen kaçak yapılar

Söz konusu kaçak yapılar tespit edilip yıkım kararı çıkartılsa da yıkımı yıllardır erteleniyor.

2018 yılından bu yana ilçe sınırları içerisinde yapılan denetimlerde, aralarında yabancılara da ait 3 bin 719 kaçak yapı tespit edildi.

Hazine ve Maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayınlandı.

İhalede, 2018 yılında 118 bin 533 metrekare üzerinde 432, 2019 yılında 126 bin 806 metrekare üzerinde 536, 2020 yılında 88 bin 63 metrekare üzerinde 415, 2021 yılında 150 bin 585 metrekare üzerinde 717, 2022 yılında 184 bin 450 metrekare üzerinde 868, 2023 yılında 190 bin 139 metrekare üzerinde 750 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi.

Yıkım ihalesi 8. kez iptal edildi

İhalenin şartnamesinde, yıkımın yüzde 10'luk kısmının 2023 yılında, yüzde 90'lık kısmının 2024 yılında yapılacağı ve 31 Mart 2024 tarihine kadar bitirileceği, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafından önlemlerin alınacağı bildirildi. 28 Kasım'da yapılan ihale, katılım olmadığı için iptal edildi.

2015 yılında 1263 kaçak yapının yıkımı, 2016 yılında 1868 kaçak yapımının yıkımı, 2017 yılında 2 bin 67 kaçak yapımının yıkımı için 2 kez ihaleye çıkıldı.

Ancak bu ihaleler, teklif verilmemesi nedeniyle iptal edildi.

2020 yılında 274 kaçak yapının yıkımı, 2022 yılında 2 bin 152 kaçak yapının yıkımı, 2023 Nisan ayında 3 bin 162 ve son olarak 2023 Kasım ayında toplam 3 bin 719 kaçak yapının yıkımı için ihaleye çıkıldı.

Ancak bu ihaleler de kimse katılmadığı için iptal edildi. İptal edilen son ihale ile 8'inci kez kaçak yapıların yıkım ihalesi iptal edilmiş oldu.