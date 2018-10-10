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Gezi organizatörü TMMOB işbaşında

Kendi alanı dışında her konuya karışarak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan TMMOB, yeni provokasyonlar peşinde. Ankara Garı patlamasını bahane ederek yeni gerginlik planı yapan TMMOB, sitesinden yaptığı açıklamada devleti suçladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:13
Gezi organizatörü TMMOB işbaşında

 Oğuzhan Gültekin  Ankara  Kendi alanı dışında her konuya karışarak Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya çalışan TMMOB, yeni provokasyonlar peşinde. Ankara Garı patlamasını bahane ederek yeni gerginlik planı yapan TMMOB, sitesinden yaptığı açıklamada devleti suçladı.

TMMOB’un sitesinden yayınlanan DİSK, KESK, TTB, 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği, TMMOB ortak açıklamasında, şu kirli ifadeler kullanıldı: “Türkiye, uzun süreden beri yoğun bir şiddet ve baskı ikliminde yaşamaktadır. Katliam sonrasında emniyet güçlerinin yaralıları hedef alan şiddeti, siyasi iktidarın olayın üzerini örtmeye yönelik tutumu, olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargıdan kaçırılması ve 3 yıl boyunca her anmamıza yapılan şiddetli saldırılar öfkemizi daha da büyütmüştür.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:13
  1. Ankara
  2. DİSK
  3. KESK
  4. TTB
  5. 10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği
  6. TMMOB

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