Gezi kalkışmasını hortlatmaya çalışanlar yine polise saldırdı

YENİ AKİT ANKARA

Gezi olaylarının 9. Yıl dönümünde marjinaller yine sokak hareketlerinin başlaması için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde gösteri düzenleyerek polisle karşı karşıya geldi.

üç beş ağacı bahane ederek gezi kalkışmasıyla kamu mallarına zarar veren günlerce meydanları işgal eden marjinal gruplar, yıl dönümü bahanesiyle yine sokaklara döküldüler. İstanbul’da Taksim meydanına girmek isteyenler güvenlik önlemi alan Polislere ellerindeki sopalarla saldırırken, Ankara’da da Güven parkta önlem alan polislerle karşı karşıya geldiler. Marjinaller sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla protesto gösterilerine davet edilirken, “Türkiye halklarının direniş, dayanışma, mücadele manifestosu olan Haziran İsyanı'nın 9. yılında, her 31 Mayıs'ta Gezi Parkı'nı kapatanlara karşı sokaklardayız:” ifadeleriyle yasadışı gösteri çağırısı yaptılar.