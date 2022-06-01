  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gezi kalkışmasını hortlatmaya çalışanlar yine polise saldırdı
Aktüel

Gezi kalkışmasını hortlatmaya çalışanlar yine polise saldırdı

Gezi kalkışması olaylarının 9. yıl dönümünde marjinal gruplar yine sokakları işgal etmek için bir araya gelerek polisin kurduğu barikatların üzerine çıkmaya çalıştılar.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 15:24:00 -
Gezi kalkışmasını hortlatmaya çalışanlar yine polise saldırdı

YENİ AKİT  ANKARA

Gezi olaylarının 9. Yıl dönümünde marjinaller yine sokak hareketlerinin başlaması için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bir çok ilde gösteri düzenleyerek polisle karşı karşıya geldi.

üç beş ağacı bahane ederek gezi kalkışmasıyla kamu mallarına zarar veren günlerce meydanları işgal eden marjinal gruplar, yıl dönümü bahanesiyle yine sokaklara döküldüler. İstanbul’da Taksim meydanına girmek isteyenler güvenlik önlemi alan Polislere ellerindeki sopalarla saldırırken, Ankara’da da Güven parkta önlem alan polislerle karşı karşıya geldiler. Marjinaller sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla protesto gösterilerine davet edilirken, “Türkiye halklarının direniş, dayanışma, mücadele manifestosu olan Haziran İsyanı'nın 9. yılında, her 31 Mayıs'ta Gezi Parkı'nı kapatanlara karşı sokaklardayız:” ifadeleriyle yasadışı gösteri çağırısı yaptılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay