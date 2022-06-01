Gezi kalkışmasında Ahmet Davutoğlu'nun evini hedef gösterenler nasıl serbest kaldı?

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Saygı Öztürk, Gezi kalkışmasına ilişkin paylaştığı bir bilgide, istemeden de olsa Gezici vandalların yeni bir pisliğini ortaya çıkardı.

Yazısında "Davutoğlu'nun evinin basılması için çağrı yapılmış" başlığını kullanan Öztürk, "Gelecek Partisi (GP) Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun bugüne kadar bilinmeyen ‘Gezi Davası şikayetini' ve bu şikayetini niçin çektiğini anlatayım." diyerek Davutoğlu'nu güzelledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

Gezi olayları hükümetin en zor günleriydi. Hem kabinenin bir bakanı, hem baba olarak Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da çok sıkıntılı saatler yaşadı. Davutoğlu yurtdışındayken, kendini bilmez birisi, sosyal medya üzerinden galiz küfürler ederek Davutoğlu'nun evinin adresini yazıp, basılması çağrısında bulundu. O sırada evde, Davutoğlu'nun küçük kızı bulunuyordu. Bir baba olarak o an yaşadığı telaşı, çaresizliği düşünün…

Davutoğlu şikayetinden vazgeçince dava düştü

Saygı Öztürk, Ahmet Davutoğlu'nun evinin adresini paylaşan kişiyi affettiğini aktardı:

Davutoğlu, yurda döner dönmez, evine baskın çağrısı yapan sosyal medya kullanıcısından şikayetçi oldu. Bu kişi ceza almak üzereyken özür diledi, pişman olduğunu defalarca dile getirdi. Ahmet Davutoğlu, özrünü kabul etti ve şüpheli ceza almak üzereyken davasını geri çekti. Bu olay birkaç kişinin arasında hep “sır” olarak kalmıştı…

Davanın şikayete bağlı olmadan sürmesi gerekirdi!

Hukukçulara göre ise, Ahmet Davutoğlu ev adresini yayan kişiyi affetmiş olsa bile, o dönemde FETÖ'nün savcılar ve hakimler arasında güçlü olduklarının dikkate alınması gerektiğini ve Davutoğlu'nun da bir bakan olarak terörle mücadelede görev alan biri kapsamında hedef gösterilmesi sebebi ile davanın şikayete bağlı olmadan sürmesi gerekiyor.

Saygı Öztürk'ün yazdıklarından sonra, hem Gezicilerin, hem onlara göz yuman FETÖ'cülerin hem de onlara kucak açan suç tahrikçilerinin daha ne hukuksuzluklarının ortaya çıkacağı merak konusu oldu.