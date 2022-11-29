Gezi kalkışmasına Türkiye'ye gelerek destek vermişti! Alman Bakan Roth mecliste dondu kaldı

Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da yaşanan enerji krizi gündemdeki yerini korurken, Alman Federal Meclisi'nde tasarruf önlemleri kapsamında kalorifer dereceleri 18'e indirildi.

Almanya Federal Meclisi'nde kaydedilen görüntülerde siyasilerin oturumlara palto ve atkılarıyla katıldığı gözlendi.

Roth dondu kaldı!

Bir dönem Türkiye'ye gelerek Gezi kalkışmasına katılıp, hadsiz ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Alman Bakan Claudi Roth da meclise paltosu ile katıldı.

Birçok Alman siyasi, meclisteki oturumlarda üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu. Öte yandan bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

Ortaya çıkan görüntü ülkede de gündem oldu.