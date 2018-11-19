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'Gezi İmamı'ndan yeni provokasyon

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın 'Türkçe ezan' çıkışına 'Gezi İmamı' olarak tanınan İhsan Eliaçık'tan destek geldi.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:57
'Gezi İmamı'ndan yeni provokasyon

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 'Türkçe Ezan' çıkışının ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan 'Gezi İmamı' İhsan Eliaçık, yeni bir skandala imza attı.

Sözde ilahiyaçı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullandı. CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan sözlerinin de ötesine geçen Eliaçık, "Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Ana dilde ibadet de caizdir. Tek bir şartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karışmayacak, halk isteyecek" sözleriyle yeni bir provokasyona zemin hazırladı.

CHP'li Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, Yılmaz partisi tarafından disipline sevk edilmişti.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 11:57
  1. İhsan Eliaçık
  2. Öztürk Yılmaz

YORUM YAZ

  • NİHALNİHAL26 dk önce
    SAKIN bu SAPIK adamı ciddiye ALMAYIN.Cinleri yabancı insanlar olarak görüyor turist gibi yabancı insanlar dumansız ateştenmi yaratıldı? Parası olanlara paraya tapıyor diyor daha ne saçmalıklar Bu adam gerçekten HASTA. Birde HAKKI YILMAZ diye biri var Namazı eğitim öğretim diye anlatıyor.Ben bu iki sapığı okudum bunlara harcadığım zamana yazık dedim Bu adamlar SAPKIN...... CİDDİYE ALMAYINIZ!!!!!
  • erol kılıçerol kılıç41 dk önce
    Senin benim Türk'ün Kürd'ün İhsan'ın Öztürk'ün değil, Allah'ın ve peygamberinin istediği ve gösterdiği şekilde olana ibadet denir. Kıvırmayın, inanmıyoruz deyin, biz size açıkça düşmanız deyin, lafı gevelemeyin. Gidin kendi tanrılarınıza istediğiniz dilde yalvarın.
  • Eyüp erciEyüp erci44 dk önce
    Yani size de iyiniyetli demeyeceğim bu dengesizin aptalca fikirlerini ne merak ederim nede takip siz niye haber yapıyorsunuz. ..
  • AbdulahAbdulah1 sa önce
    Türkçe ibadet mi olur ya? Allah sadece Arapça biliyor. Anlamadığı dilden ibadet yaparsak boşa gider.
  • mert memetmert memet1 sa önce
    fetonun taksim gezi şubesinden başka ne beklenir ki
  • engineerengineer1 sa önce
    halk isteyecek derken halk parti yi mi kastetti acaba yoksa halk tv yimi?
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