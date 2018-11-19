'Gezi İmamı'ndan yeni provokasyon

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın 'Türkçe Ezan' çıkışının ardından sosyal medyada açıklamalarda bulunan 'Gezi İmamı' İhsan Eliaçık, yeni bir skandala imza attı.

Sözde ilahiyaçı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabından skandal ifadeler kullandı. CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan sözlerinin de ötesine geçen Eliaçık, "Ezan Türkçe okunur, Kürtçe de okunur. Ana dilde ibadet de caizdir. Tek bir şartla devlet projesi olmayacak, hiçbir siyasetçi karışmayacak, halk isteyecek" sözleriyle yeni bir provokasyona zemin hazırladı.

CHP'li Yılmaz'ın "Ezan Türkçe okunmalı" sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, Yılmaz partisi tarafından disipline sevk edilmişti.