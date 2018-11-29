0553 313 94 23

Gezi finansöründen, üst akla ve CHP'lilere yemek!

Gezi'nin tutuklu finansörü Osman Kavala'nın lokantasındaki gizli toplantılar deşifre edildi. İhanetin organize edildiği ve yabancı ülke vatandaşlarının da katıldığı toplantılara Levent Üzümcü ile CHP'li Mehmet Bekaroğlu da eşlik etti.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:03
Gezi finansöründen, üst akla ve CHP'lilere yemek!

İstanbul Beyoğlu'ndaki Gezi Parkı'nda başlayan darbe kalkışmasının finansörü Osman Kavala'nın protesto adı altındaki vandalizm gösterileri öncesi sahibi olduğu lokantada toplantılar düzenlediği ortaya çıktı. Gezi kalkışması spekülatör George Soros tarafından 13.5 milyon dolarla desteklenirken bu paranın Osman Kavala'ya gönderildiği MASAK raporuyla belgelenmişti. Cezayir isimli lokantada yapıldığı tespit edilen toplantılar ve o toplantılara katılan ilginç isimler tek tek soruşturma dosyasına girdi. Toplantıya katılan birçok yabancı uyruklu kişi teknik takibe takıldı. 

Başrolde yabancılar var

Şüphelilerden Ayşegül Güzel Berges Del Arco verdiği ifadede James Halliday isimli kişinin sosyal girişimcilik alanında faaliyet gösterdiğini ancak onun kim tarafından toplantılara davet edildiğini bilmediğini söyledi. Şüpheli Berges Del Arco katıldıkları toplantılarda Gezi olaylarıyla ilgili herhangi bir karar alınmadığını iddia etti. Ancak savcılığın talimatıyla polisin elde ettiği teknik takip görüntülerinde ise Gezi olaylarının baş kışkırtıcıları ile karar alıcıları tek tek fotoğraflandı. İsimleri tespit edilemeyen bir çok yabancının katıldığı bu toplantılara M.K.A, H.H.G, A.K, James Halliday ve Ayşegül Güzel Berges Del Arco gibi onlarca kişinin katıldığına dair fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. 

Levent Üzümcü, Mehmet Bekaroğlu...

Gezi eylemlerinin planlandığı yerlerin arasında olduğu iddia edilen Cezayir isimli lokantada toplantılara yabancı uyruklu kişilerin yanı sıra, Yiğit Aksakoğlu, Levent Üzümcü ile CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun da katıldığı öğrenildi.

Polisin teknik takibine giren görüntülerine göre birçok kez toplantılara katılan CHP'li Mehmet Bekaroğlu'nun bir seferinde Levent Üzümcü ile gittiği başka bir seferinde ise Ferda Keskin, Yiğit Aksakoğlu ile yabancı olduğu belirtilen bir isimle peş peşe lokantada içeri girdiği görüntülendi. 

MASAK ortaya çıkardı

Macar ve Yahudi asıllı Amerikalı finans ünlü spekülatör George Soros ile Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala arasındaki para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporuyla belgelenmişti. Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan Kavala'nın vakfına Soros'un kuruluşu tarafından ihanet olaylarının başlamasından 12 gün önce ve olayların tırmandığı dönemde 500'er bin liralık iki transfer yapıldığı ortaya çıkmıştı. MASAK, 2011-2017 arasında Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın, Soros'un 'Open SocietyInstitute (OSI) Assistance Foundation' adlı kuruluştan 25 işlem ile 13 milyon 526 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: STAR

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:03
  1. İstanbul
  2. James Halliday
  3. Levent Üzümcü
  4. osman kavala
  5. MASAK
  6. George Soros
  7. Ayşegül Güzel Berges Del Arco
  8. Cezayir
  9. Mehmet Bekaroğlu
  10. Yiğit Aksakoğlu
  11. CHP
  12. Gezi kalkışması
  13. Gezi olayları
  14. Gezi Parkı
  15. Açık Toplum Vakfı
  16. Open SocietyInstitute (OSI) Assistance Foundation

YORUM YAZ

  • Kemal Kemal 9 dk önce
    Yargilamadiktan sonra istedigin kadar haber yap,nafile !
  • ahmet demirahmet demir15 dk önce
    (Editörden: Mesajınız alınmıştır.)
  • AHMETAHMET23 dk önce
    Yabancılarla toplantı yapıp, para transferi yapan kişiler vatan hainliğiyle suçlanıp derhal cezalandırılmalı. Merak ediyorum acaba bunlar ilkokulda "ANDIMIZI" okumadılar mı?okurken söz vermediler mi "yurdumu özümden çok sevmektir" diye. Demek andımız işeyaramıyor.
  • Cüneyt BeyazCüneyt Beyaz28 dk önce
    gazeteci deniz yücel,rahip brunson,büyük ada toplantısına katılanlarhepsi için çarşaf çarşaf yazıldı ama hepsi pır pır kuş uçtu gitti
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının yemeğine katılmayacak
  1. Eşref Hamamcıoğlu, divan başkanlarının..
  2. Koca: "Şehir hastanelerini bölgenin..
  3. Resmi Gazete’de yayımlandı... 4..
  4. Ekonomi güven endeki açıklandı
  5. Emlak vergisinde son gün yarın
  6. Karadeniz'de hurma hasadı başladı
  7. Gram altın, 205 liranın altına geriledi
  8. AYSAF 60. kez kapılarını açtı
  9. Astana'da Suriye konulu 11...
  10. Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki iş kazası
  11. Vestel Çağrı Merkezi 3. kez dünya..
  12. 6 milyon çalışan yeniden BES’leniyor
  13. Laboratuvarda mini plasentalar büyütüldü
  14. Anne adayları dikkat! Şişmanlık anne..
  15. Akaryakıta bir indirim daha geldi!
  16. Sağlık Bakanı Koca: "Şehir..
  17. Koca: "(Şehir hastaneleri) Ne Sağlık..
  18. Guterres'den G20 liderlerine çağrı
  19. ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu caddeye..
  20. Koca: "Birlikte kullanım protokolü..
Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
Tek başına Mısır'ı sallıyor!
Tek başına Mısır'ı sallıyor!
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler

Günün Karikatürü

29 Kasım 2018
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!