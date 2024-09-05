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Gündem Gezeravcı, Teknofest'te gençlerle buluştu
Gündem

Gezeravcı, Teknofest'te gençlerle buluştu

Yeniakit Publisher
2024-09-05 19:23:00 -
Gezeravcı, Teknofest'te gençlerle buluştu

Uzaya çıkan ilk Türk astronot, Türk Hava Kuvvetleri'nde askeri pilot ve Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz kapsamında gençlerle bir araya geldi. Gezeravcı, Türkiye'nin hedefinin Ay'ın yüzeyine bir roket ulaştırmak olduğunun altını çizerek, “Ay'ın yüzeyine yumuşak giriş yapacak ve o üniteyi orada çalıştıracak bir roket planlaması üzerinde çalışıyoruz. Ve bunun sistemi de şu anda yine yurt dışından tersine beyin göçüyle ülkemize geri dönmüş, alanında müstesna çalışmalara imza atmış bir Türk hocamız tarafından yürütülüyor” dedi.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finalinde söyleşi gerçekleştiren Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı, kendisini dinlemeye gelen festival ziyaretçilerine tavsiyelerde bulundu. 2018 yılında Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasının ardından hızla adım atıldığına dikkat çeken Gezeravcı, Türkiye'nin ayağı yere basan, erişilebilir ve hedefe ulaşma noktasında somut hedeflerinin bulunduğunu söyledi.

AY'IN YÜZEYİNE ROKET PLANI

Gezeravcı, "Ay araştırma programı kapsamında çalışmalarımız sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak, 2026-2028 tarihleri aralığında Ay'a kendi yapmış olduğumuz bir roketi kendi yapmış olduğumuz sistemle motorla taşıyacak bir projenin üzerinde çalışıyoruz. Halihazırda koyduğumuz hedef sadece Ay'ın etrafında bir tur atıp rekoru geri getirme yönünde olsaydı, bugün eriştiğimiz imkanlar vesilesiyle bu hedefi yapacak noktadayız. Ancak, bizim koyduğumuz hedef bu kadar basit değil, biz Ay'ın etrafında bir tur atıp gelmek değil, Ay'ın yüzeyine bir roketi ulaştırmayı planlıyoruz. Kendi yörüngesinde ve dünyanın yörüngesinde sürekli hareketine devam eden Ay'a çok spesifik bir planlamayla bir roketi gönderip, Ay yüzeyinde yine planlanmış bir noktaya önce sert iniş yani çarptırmak, buradan çıkan tecrübeyle de ikinci bir sefer üzerinde Rover ya da bir bilimsel üniteyle Ay'ın yüzeyine yumuşak giriş yapacak ve o üniteyi orada çalıştıracak bir roket planlaması üzerinde çalışıyoruz. Ve bunun sistemi de şu anda yine yurt dışından tersine beyin göçüyle ülkemize geri dönmüş, alanında müstesna çalışmalara imza atmış bir Türk hocamız tarafından yürütülüyor" dedi.

GENÇLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER

Konuşması sırasında gençlere sık sık tavsiyelerde bulunan Alper Gezeravcı, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Sizlere naçizane tavsiyem; benden önce bir işi sadece bir kişi yapmışsa ben de yaparım, işi yapma konusunda bir tereddüdüm yok. Kendinize sık sık hatırlatın, potansiyelinizi tartma noktasında sizi sizden daha iyi tanıyacak kimse yok. Potansiyelinizi dışardan kimsenin tartmasına, özgüveninizi kimsenin yaftalamasına müsaade etmeyin. Bir işi sizden önce yapan biri varsa emin olun siz de yapabilirsiniz."

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