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Teknoloji Gezegenlerin yapısını incelemek için yeni bir yöntem geliştirildi
Teknoloji

Gezegenlerin yapısını incelemek için yeni bir yöntem geliştirildi

Bilim insanları, Ay'da ve Mars'ta bulunan 'olivin' isimli minerali inceleyebilmek adına yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 04:17:00 -
Gezegenlerin yapısını incelemek için yeni bir yöntem geliştirildi

Bilim insanları, Ay ve Mars üzerinde bulunan 'olivin' isimli minerali inceleyebilmek ve böylece gezegenlerin yapısı ile erken oluşum süreçleri hakkında daha fazla bilgi elde etmek amacıyla yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu.

Araştırmanın başyazarı Brown Üniversitesi'nden Christopher Kremer, olivin isimli bu mineralin kayalık gezegenlerde bulunan önemli bileşenlerden biri olduğuu söyledi. Kremer, olivinin Ay ve Mars yüzeyinde volkanik serpintiler ya da başka cisimlerin çarpmasıyla oluşan kraterlerde ortaya çıktığına değindi.

Daha yüksek sıcaklıklarda oluşan bileşiklerde magnezyum, daha düşük sıcaklıkta oluşan bileşiklerde ise demirin görüldüğünü belirten Kremer, "Kimyasal yapısı bize minerallerin özellikle sıcaklık açısından hangi ortamda oluştuğu konusunda bilgi veriyor." ifadelerini kullandı.

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