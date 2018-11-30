Gez, göz, arpacık!



Tekrarlayan arpacık gözde tehlike sinyalidir. Göz bozukluğuna da işaret ediyor olabilir. Güzellik uğruna makyaj ve kötü kimyasal maddeler göz sağlığınızın düşmanı.

Dikkat edilmediği takdirde pek çok kalıcı şişliğe, bazen görme kusurlarına, gözlük ihtiyacına, alerji ya da yetersiz kirpik hijyenine de işaret edebilir arpacık!

Arpacık, kirpik dibindeki yağ bezlerinin tıkanması ve iltihaplanması ile oluşur; makyaj artıkları, uykusuzluk, kirli ellerin sürekli göze götürülmesi gibi sebeplerle olur.

Kapakta kızarıklık, şişlik, ağrı, çapaklanma, görmede bulanıklık gibi şikayetlere yol açar. Tedavi edilmezse daha da ilerleyerek göz çevresine yayılabilir, kulak önü lenf bezlerinin şişmesine yol açabilir. Tedavi edilmediği ya da geç kalındığında kapakta şişlik kalıcı olabilir ve bu durum ancak ameliyatla tedavi gerektirir. Erken tedavi daha çabuk, daha kolay, sorunsuz, izsiz bir sonuç almamızı sağlar.

1 aydan fazla sürerse kalıcı çözüm şart

Önce sıcak pansuman ve antibiyotikli göz damlası veya pomadı ile tedavi edilir. 1 aydan fazla devam eden kistleşmiş arpacık; ki buna “şalazyon” denmekte tıp dilinde, artık kendi boşalamayacağı için lokal anestezi ile küçük bir kesi yapılarak boşaltılır, kistin içi temizlenir.

Küçük boyutta ise ve ucu varsa boşalıp geçebilir, ama büyük boyuttakiler tedavisiz geçmez ve kiste daha çabuk dönüşürler.



Kaynamış gözün dayanacağı kadar ılımış sıcak su veya çay ile 5-10 dakikalık pansuman evdeki en iyi başlangıç tedavisidir. Sıcak kompres göz kapağını yumuşatarak ağrıyı azaltır, enfeksiyonun iyileşmesini sağlar. Sıcak kompres’e basit bir örnek olarak tahta kaşığını bez ya da pamuktan bir şey ile sarıp sıcak suya tutarak yapılabilir. Suyun fazla sıcak olmamasına dikkat edilmelidir, hastanın gözünün dayanabilir sıcaklıkta olması gerekir. Su göze bırakılmadan 10 dakika tutulmalıdır; böylece arpacığın bulunduğu kıl kökü çok rahat bir şekilde fark edilir ve kirpik bir cımbız yardımıyla alınır ve arpacık kendiliğinden boşalır, zamanla şişlik ve ağrı azalır.

Azalmazsa göz doktoruna görünmekte fayda vardır, uygun antibiyotik tedaviye eklenmelidir.

Sürekli tekrarlıyorsa dikkat edin; gözlük ihtiyacı olabilir, alerji ve yetersiz kirpik hijyeni de sık sık arpacık çıkmasına sebep olur.