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Gertan içme suyu projesi hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gertan içme suyu projesinin hizmete açılması için düzenlenen açılış törenine katıldı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:42
Gertan içme suyu projesi hizmete girdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Gertan içme suyu projesinin hizmete açılması için düzenlenen açılış törenine katıldı.


Hayırsever iş adamı Ahmet Olcay ve Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü iş birliği ile 16 milyon TL’sına yapılan ve 23 Kilometrelik “Cazibeli Gertan İçme Suyu Projesi” açılış törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Av. Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İş Adamı Ahmet Olcay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Daire Başkanları, ilgili şube müdürleri ile vatandaşlar katıldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan projenin gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulunarak, “2 bin rakımlı bu güzel mekanda bizleri misafir eden değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. İş adamımız Ahmet bey, annesinin hayrına 650 metre yatay delgi tüneli ile Pütürge’nin-Tepehan’ın suyla buluşmasına büyük katkı sağlıyor. Bu güzel davranışından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.İlk etap çalışması ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında 6 yerleşim yerindeki vatandaşlarımızın su ihtiyacı karşılanmış olacak. Arkadaşlarımız büyük bir heyecanla çalışarak dağdan gelen doğal, temiz kaynak suyunu 22 km isale hattı çalışması yapılarak vatandaşlarımız suyla buluşturulmuştur. Bu suyun vatandaşlarımızla ulaştırılmasında emeği geçen MASKİ Genel Müdürlüğündeki arkadaşlarımıza, iş adamımız Ahmet Olcay kardeşimize teşekkür ediyorum. İçmesuyu şebekemizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


AKParti Malatya Milletvekili ve MKYK üyesi Bülent Tüfenkci ise, “Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri ile İş Adamı Ahmet Olcay beye teşekkür ediyorum. Bu suyun aramızdaki kardeşliği ve barışı pekişmesine, sıkıntıların giderilmesine vesile olmasını diliyorum. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Malatya Valisi Aydın Baruş ise, “Bugün Pütürge’nin bu güzel köşesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Şu anda 2000 metrenin üzerindeyiz, Malatya’da yakıcı bir sıcak varken burada efilefil esen bir rüzgar var. Buda ruhumuzu serinletiyor kalbimizi serinletiyor. Bu serinletmenin esas sebebi şu, burada gerçekten bir aşkın nelere kadir olduğunu görüyoruz. Bu aşk nedir? Memleket aşkıdır, Vatan aşkıdır, Toprak aşkıdır. Ahmet Bey kardeşimiz sağ olsun daha önce bana da gelmişti burada yaptığı çalışmadan bahsetti ama buraya gelince bu işin ne kadar zorlu olduğuna şahit oldum. 2000 metrenin üzerinde belli çalışma mevsiminde çalışılabilecek bir yer ve 600 metrenin üzerinde sert bir tabakayı deleceksiniz hem ekonomik olarak büyük maliyet hem de azimle çalışılması gereken bir konu. Bunu başarmış Ahmet Bey tabii ki MASKİ ile birlikte koordinasyon içerisinde çalışması Büyükşehir Belediyemizin de vatandaşımızın bu ihtiyacını görerek bu işe büyük bir özveriyle girişmesi neticesinde bu hat tamamlanmış oluyor. Bu içme suyundan altı mahallemiz faydalanacak. Temennimiz işbirliğinin her alanlarda devam etmesinden yana. Ben bu vesileyle Büyükşehir Belediye Başkanımıza,MASKİ çalışanlarına ve Ahmet beye de annesinin hayrına yapmış olduğu bu güzel katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Kazanmak marifet değil kazandığını kendi insanıyla paylaşmak marifet bunu da başardığınız için sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:42
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