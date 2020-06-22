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Aktüel

Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 12:10:29 -
Germencik’te silah ticareti yapan 5 kişi yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde polisin yaptığı operasyonda silah ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ruhsatsız silah ticareti yaptıkları, tehdit ve sindirme yoluyla birden fazla kişi ye zorla senet imzalattıkları tespit edilen 5 kişi yapılan operasyonla göz atına alındı. Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet senet aslı, 2 adet pompalı, 1 adet çift kırma Av Tüfeği, 1 adet tek kırma Av Tüfeği, 46 adet Av Tüfeği fişeği ele geçirildi.


Polis tarafından gözaltına alınan S.K., S.B., Ç.A.,C.U. ve M.H. isimli şüpheliler mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 5 şahıstan M.H. isimli şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken S.K., S.B., Ç.A. ve C.U. isimli 4 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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