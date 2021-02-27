Gerilimi tırmandıracak skandal hamle! Türkiye'nin yanı başına asker çıkarması

Yunanistan'ın Türkiye sınırındaki Dedeağaç'taki limana devasa gemi yanaştı, ABD'nin Atina Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından çok sayıda fotoğrafı paylaştı. Gemiden ABD ordusuna ait helikopterler ve zırhlı araçlar indi.

Yunanistan'a indirilen 30 helikopter Romanya'da 3 Mart tarihinde gerçekleşecek tatbikat için Balkan ülkesine uçacak. ABD'nin Atina Büyükelçiliği, dokuz aylığına bölgeye konuşlandırılan helikopterlerin Yunanistan ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin bir diğer örneği olduğunu açıkladı.

Doğu Akdeniz krizinin başından bu yana Yunanistan'ın yanında saf tutan ABD, Basra Körfezi'nde de bir Yunan fırkateyniyle tatbikat yaptı. Atina Büyükelçisi Geoffrey R. Pyatt, ABD ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz ve ötesinde deniz güvenliğini geliştirdiğini söyledi.

ABD'nin yanı sıra Yunanistan'ın Rusya ve Mısır'la Cuma günü kurduğu temasları sayfalarına taşıyan yerel medya, halihazırda Mavi Vatan tatbikatına devam eden Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını Yunan adaları üstünde uçurduğunu yazdı.

Ankara ve Atina arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açan Çeşme araştırma gemisinin bir kez daha Ege sularına döndüğünü belirten medya, Ege Denizi'nin hem yüzeyi hem de üstünde tansiyonun kırmızı seviyeye çıktığını ileri sürdü. Kathimerini gazetesi 'Ankara sık sık Egeyi hedefliyor' başlığıyla bir habere yer verdi.

ABD safını seçti

Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunan ordusu, Türkiye'ye karşı F-35 jetleri istediği ABD ile 2021'in başlamasıyla arka arkaya tatbikatlar yaptı. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikatlara Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı.

Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak ABD'de de katıldı. Washington bununla da kalmadı, uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı.

Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı, rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda Üssü'nü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren ABD'nin, bununla da kalmayıp Suda Üssü'ne bir savaş gemisi konuşlandırdığı yine Yunan medyasına yansıdı.

Fransız Rafale jetlerine kavuşmalarını bir 'kilometre taşı' olarak tanımlayan Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, canlı yayında hava kuvvetleri için yeni savaş uçakları satın alacaklarını duyurdu. 40 yeni savaş uçağı programının 18 Rafale jetinin alınmasıyla başladığını belirten Yunan Bakan, ABD'den beşinci nesil F-35 savaş uçaklarını da isteyeceklerini ilk kez resmen açıkladı. Yunan medyası, daha önce Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazmıştı. Haberlere göre, ABD ilk etapta üç kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve jetler 25 Mart'taki törenlerde uçacaktı.

Yunan ordusu alarma geçti

Onlarca Türk savaş gemisi, uçaklar ve helikopterlerle Türk ordusu 'Mavi Vatan' tatbikatına başlarken, gövde gösterisi Yunanistan'da beklendiği gibi ilk haber. Yerel medya Yunanistan Savunma Bakanlığı'nın deniz kuvvetlerini alarma geçirdiğini, tüm gözlerin Rodos ve Meis adaları arasını da kapsayan Mavi Vatan tatbikatında olacağını bildiriyor.

Türkiye'nin bir meydan okumaya giriştiğini belirten Yunan medyası, Salamis Deniz Üssü'ndeki birçok savaş gemisinin Türkiye'nin tatbikat yapacağı bölgenin çevresine sevk edildiğini aktardı.