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Gündem

Gerilimi tırmandıracak görüntüler... Birleşik Arap Emirlikleri'nin oyunu gün yüzüne çıktı

Libya'da meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in silah tedarikçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir oyunu daha ortaya çıktı. Türkiye'ye karşı atılan hemen hemen her adımın arkasına yer alan BAE'nin darbeci Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 12:43:00 - 2020-06-09 13:00:55

Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.

Darbeci Hafter milislerine eğitim

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.

Bozguna uğradı

Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Yorumlar

Murat

Bence pantsir nasil birakilip kacilir egitimi versinler.
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