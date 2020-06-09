Gerilimi tırmandıracak görüntüler... Birleşik Arap Emirlikleri'nin oyunu gün yüzüne çıktı
Libya'da meşru hükümete karşı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter'in silah tedarikçisi Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir oyunu daha ortaya çıktı. Türkiye'ye karşı atılan hemen hemen her adımın arkasına yer alan BAE'nin darbeci Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Libya'da Hafter'e destek veren Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) subaylarının Hafter milislerine Rus yapımı Pantsir-S1 hava savunma sistemleriyle ilgili eğitim verdiği görüntüler ortaya çıktı.
Darbeci Hafter milislerine eğitim
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden paylaşılan görüntülerde, BAE subaylarının Pantsir-S1 hava savunma sistemini kullandıkları ve Hafter milislerine eğitim verdiği görüldü.
Bozguna uğradı
Öte yandan geçtiğimiz günlerde BAE'nin Hafter milislerine temin ettiği çok sayıda Pantsir, başkent Trablus'un çevresindeki bölgelerde UMH güçleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti.