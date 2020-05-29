Gerilime Mark Zuckerberg de dahil oldu

Dünyanın en aktif kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Twitter ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki gerilime ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zuckerberg, Twitter'ın sansür uygulamasının doğru olmadığını savunarak hiçbir sosyal medya platformunun 'gerçeğin yargıcı' olmaması gerektiğini söyledi.

Fox News'e konuşan Zuckerberg, "Facebook’un, insanların çevrimiçi olarak söylediği şeylerde gerçeğin yargıcı olmaması gerektiğine güçlü bir şekilde inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan cevap geldi

Twitter CEO'su Jack Dorsey ise kişisel hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla Facebook kurucusu Zuckerberg'e cevap verdi. Dorsey, buradaki asıl amacın insanların doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Elbette bu bizi gerçeğin yargıcı yapmaz. Amacımız çelişen ifadelerin noktalarını birleştirmek ve ihtilaflı bilgileri göstermek, böylece insanlar kendileri bir yargıya varabilir."