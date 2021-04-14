Gerilim yükseliyor! Bir Ukrayna askeri daha öldürüldü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün beş kez ateşkes ihlali yaptıkları belirtildi. Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna birliklerine ateş açması sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Ayrılıkçıların tanksavar bombası fırlatıcı ve hafif silahlarla açtıkları ateş sonucu ise üç Ukrayna askerinin yaralandığı, Ukrayna birliklerinin saldırılara ateş açarak karşılık verdikleri kaydedildi.

Öte yandan, Donbas bölgesinde nisan ayında 12 olmak üzere yılbaşından bu yana toplam 30 Ukraynalı asker çatışmalarda hayatını kaybetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatından (AGİT) oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.