Gerilim yaşayan iki ülke Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi arasındaki görüşmelerde ilerleme katedildiğini belirterek, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi'nin Ankara'da Türkiye'nin ev sahipliğinde buluşmalarının ardından mevkidaşlarıyla birlikte açıklama yaptı.

Etiyopya ve Somali'den gelen mevkidaşlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin Etiyopya ve Somali'yle köklü ilişkileri ve geniş kapsamlı işbirliğiyle bu konuyla ilgili kolaylaştırıcı rol üstlendiğini ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdünün ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma konusundaki çabaları desteklediğini kaydederek, "Biz bugün kendimizi çok imtiyazlı bir pozisyonda buluyoruz. Her iki tarafın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği en üst seviyedeki güven ve vermiş oldukları yetki, bizim doğru yolda olduğumuz inancımızı güçlendiriyor." dedi.

Bu görüşmeler sırasında hem mevkidaşlarıyla hem de heyetler arasında bütün tartışma noktaları üstünde görüş teatisinde bulunduklarını aktaran Fidan, her iki tarafın da konularla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

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Fidan, bütün tarafların çok daha iyi bir anlayışa ulaştığını dile getirerek, "Tabii ki çok komplike bir husustan bahsediyoruz, bunlar göz önünde bulundurulduğunda bu hususla ilgili başka değerlendirmelerin yapılması gerekeceği aşikardır. Bugün duyduklarımız ışığında gelecekle ilgili umudumuz pekişmiştir. Bakanlar ikinci tur bir görüşme için 2 Eylül 2024'te Ankara'da tekrar buluşmaya karar vermişlerdir." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan sonra görüşmelere ilişkin ortak beyan paylaşılacağını kaydeden Fidan, bugün iyi bir ilerleme katettiklerini ifade etti.

Fidan, mevkidaşlarına Ankara'ya geldikleri için teşekkür ederek, ekiplerin birlikte çalışmaya iyi niyet esasında devam edeceklerini ve Ankara'daki bir sonraki toplantı için hazırlıkları devam ettireceklerini kaydetti.

Bakan Fidan, Etiyopya ve Somali dışişleri bakanlarıyla birebir görüşmelerde de bulundu.

- TÜRKİYE-ETİYOPYA-SOMALİ "ORTAK ANKARA AÇIKLAMASI" YAYIMLANDI

Fidan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında düzenlenen görüşmelere ilişkin "Ortak Ankara Açıklaması"nı yayımladı.

Açıklamaya göre, Bakan Fidan'ın daveti üzerine, Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie ve Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Fiqi bugün Ankara'da bir araya geldi.

Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında, farklılıklarına yönelik samimi, dostça ve ileriye dönük, ayrı ayrı görüş alışverişinde bulundu ve görüş farklılıklarını karşılıklı olarak kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirdi.

İki bakan, farklılıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi, kolaylaştırıcılığı ve yapıcı katkılarından dolayı Türkiye'ye takdirlerini ifade etti.

Bakanlar, ihtilafların çözüme kavuşturulması ve bölgesel istikrarın sağlanması amacıyla diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalırken, 2 Eylül'de Ankara'da ikinci tur görüşmeleri gerçekleştirme konusunda anlaştı.

Her iki taraf da bu girişiminden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

- ETİYOPYA İLE SOMALİLAND ARASINDA İMZALANAN MUTABAKAT ZAPTI

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, 1 Ocak'ta Somaliland sınırları içindeki 20 kilometre sahil şeridini 50 yıllık süreyle Etiyopya'nın kullanımına sunan, ayrıca Berbera Limanı'nda kullanım hakkı sağlayan bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı.

İmza töreninde konuşan Somaliland Başbakanı Abdi, Etiyopya'nın Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olacağını da açıklamıştı. Bu durum Somali tarafında büyük tepki yaratmıştı. Etiyopya makamları daha sonra yaptığı açıklamalarda, tanımanın şimdilik söz konusu olmadığını belirtmişti.

8 Mayıs'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi Mulatu Teshome Wirtu ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Görüşmede Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, muhatap Somali ile Etiyopya arasında Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını talep eden mektubu elden tevdi edilmişti.