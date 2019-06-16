0553 313 94 23

Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, Umman Körfezi'nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutarak tehditlere karşı cevap vermekten tereddüt etmeyeceklerini duyurdu.

16 Haziran 2019 Pazar 18:22
Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran’ın tehditlerine karşı cevap vermekten tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

İran'ın Umman Körfezi'nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Bölgede bir savaş istemiyoruz ama halkımıza yönelik herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsak cevap vermekten çekinmeyeceğiz” dedi.

Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Acı verici bir suç” ifadesini kullanarak, bölgenin istikrarı için ABD ile stratejik bağların önemli olduğunu söyledi. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın bölgede bir savaş istemediğini belirterek, “Ancak milletimize, egemenliğimize ve hayati çıkarlarımıza karşı bir tehdit olması halinde buna karşı harekete geçmek için tereddüt etmeyiz” dedi.

İran'a çağrı yaptı

Bin Selman, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumun İran'a karşı kararlı bir tutum almasını beklediklerini vurguladı. “İran'ın normal bir devlet olmayı ve düşmanca siyasetini durdurmasını umuyoruz” diyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, “İran Körfezi'nde petrol tankerlerine, Suudi Arabistan'ın Abha Havaalanı'na yapılan saldırıların uluslararası toplumun yayılmacı, terörizmin destekçisi, geçen uzun yıllardır yalnızca bölgede değil bütün dünyadaki yıkıcı faaliyetlerde bulunan İran'a karşı kararlı bir tutum alması beklentimizin ne kadar haklı olduğunun göstergesidir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:22
  1. İran
  2. Suudi Arabistan

YORUM YAZ

  • yorgunyorgun16 dk önce
    amarikan eşşeği sizi kışkırtıp İran'la çarpıştırıp gücünüz tükendiğindede ikinizin tepesine binip ırak gibi soyacak vesselam
  • abdullahabdullah21 dk önce
    çok yazık....hristiyanların Küçük Prens hikayesi konuşulurken, müslümanların(!!!!) ALÇAK HAİN KAATİL PRENSLERİNİN cinayetleri, zağarlığı konuşuluyor:))
  • abdullahabdullah23 dk önce
    önce Kaçıkçı ve diğer muhalifleri adice şerefsizce namertçe katletti....hem insanlığa, hem İSLAMA, hem hukuka ve barışa organize tecavüz etti, şimdi de SURİYEDE PKK/YPG ye destek ve körfezde İRANA havlayarak efendileri terörist ABD/İSRAİL/İNGİLTERE den kemik atmasını beliyor bu kaatil ibiş
  • Hssanali koseHssanali kose29 dk önce
    Yahidi tohumu konustu
  • takiitakii33 dk önce
    HAÇLININ UŞAKLARI
  • GaziGazi36 dk önce
    Yukarıdaki poşunun içinde ne kadar da içi boş bir kelle paça var. Allahım keşke birazcık olsun mercimek kadar da olsa beyin koysaydın o kelle paçanın içine.
  • Ergün Ergün 45 dk önce
    Ünlü sanatçı şafak sezerin dediği gibi or............... Ço..............ğu prens
  • Abdullah MuratAbdullah Murat49 dk önce
    Karşıda selam veren müslümanım diyenler varsa kafirlerin tezgahı şeytanın kışkırtması şeytanlaşmışların tezgahı olma durumunuda düşünerek, ve müslüman katlinin cezasının ebedi cehennem olduğunu bilerek peygamberin bu durumda saldıran taraf olmayın saldırılan taraf olmayı yeğleyin öğüdünüde dinleyerek gücümüzü birleştirip kafirler üzerinde kullanmayı din Allaha has kılınıncaya kadar kafirleri müttefik almadan yalnız kafirlere karşı bir cihada girişmeyi şeytanın pisliklerindensapıklıklardan ve zulümden haksızlıktan ve adaletsizlikten sakınmayı bunu iyilik adlederek emrederim
  • AlperenAlperen49 dk önce
    Saddam gibi sonunu hazırlıyor
  • ChnChn49 dk önce
    Ne kadar geri zekalı bir adam demek ki abd gavuru bunu boşuna veliaht yapmadı tam bir satılmış abd kuklası tip. Abd kışgılıyor bu havluyor... Bunun kral olması durumunda suudiler in abd yalakalığı hiç bitmeyecek ve gelecek günler geçmişi mumla aratır olacak bu durum sadece Arap yarımadası için değil tüm dünya Müslüman coğrafyası için geçerli. Bir de bae köpeği var tasması abdnin elinde Allah bu iki veliahdın şerrinden coğrafyayı ve Müslümanları korusun. Celladına aşık iki kendini bilmez makam ve gelecek için tüm ortadoğuyu ateşe atacaklar, ama inşallah sadece kendileri yanar...
  • Emine Altin Emine Altin 51 dk önce
    Hacli siyonist teror orgutunun savas cikarmak icin yaptigi oyun duzen onlar yapacak taraflari sucluyacak ortaligi karistiracak artik yenmiyor
  • Osmanlı torunuOsmanlı torunu53 dk önce
    ABD ile bir olup İran'a kışkırtıcı oluyor.savasa sokacaklar.
  • HarunHarun56 dk önce
    Lan katil herif sen ancak tuzak kurarak tek kişilik cinayet işlersin.İran sana höt dese anavatanın Amerika ya uçarsın yavşak

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
  1. Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz..
  2. S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
  3. Sel baskınında hayatını kaybeden..
  4. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
  5. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
  6. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
  7. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
  8. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
  9. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
  10. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
  11. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
  12. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
  13. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
  14. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
  15. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
  16. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
  17. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
  18. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
  19. Minik gurmelerin iştahlarını..
  20. KKTC'li dernek başkanından Macron'a..
  21. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
  22. "Dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye..
  23. Sivasspor’da 3 ayrılık
  24. Suudi Arabistan ve ABD'den ortak uçuş
  25. "Rejimin askerimize yönelik..
  26. Fenerbahçe'de flaş gelişme! O isim..
  27. Suudi Arabistan ve ABD uçakları Basra..
  28. Tunceli'de kayıp çobanla ilgili yeni..
  29. Bakan Çavuşoğlu: "ABD’nin..
  30. Fenerbahçe’de yönetim kurulunun..
Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

Günün Karikatürü

16 Haziran 2019
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı