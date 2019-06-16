Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, İran’ın tehditlerine karşı cevap vermekten tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

İran'ın Umman Körfezi'nde Suudi petrol tankerlerine yönelik saldırılardan İran'ı sorumlu tutan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, “Bölgede bir savaş istemiyoruz ama halkımıza yönelik herhangi bir tehditle karşı karşıya kalırsak cevap vermekten çekinmeyeceğiz” dedi.

Muhammed bin Selman, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da “Acı verici bir suç” ifadesini kullanarak, bölgenin istikrarı için ABD ile stratejik bağların önemli olduğunu söyledi. Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın bölgede bir savaş istemediğini belirterek, “Ancak milletimize, egemenliğimize ve hayati çıkarlarımıza karşı bir tehdit olması halinde buna karşı harekete geçmek için tereddüt etmeyiz” dedi.

İran'a çağrı yaptı

Bin Selman, ABD'nin İran'a karşı yeni yaptırımlar uygulamasını desteklediklerini belirterek, uluslararası toplumun İran'a karşı kararlı bir tutum almasını beklediklerini vurguladı. “İran'ın normal bir devlet olmayı ve düşmanca siyasetini durdurmasını umuyoruz” diyen Veliaht Prens Muhammed bin Selman, “İran Körfezi'nde petrol tankerlerine, Suudi Arabistan'ın Abha Havaalanı'na yapılan saldırıların uluslararası toplumun yayılmacı, terörizmin destekçisi, geçen uzun yıllardır yalnızca bölgede değil bütün dünyadaki yıkıcı faaliyetlerde bulunan İran'a karşı kararlı bir tutum alması beklentimizin ne kadar haklı olduğunun göstergesidir” dedi.