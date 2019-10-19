0553 313 94 23

Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı protesto yaptılar

Hong Kong'da yasağa rağmen protestolar devam ediyor. Göstericiler bugün de tepkilerini ellerinde tuttukları akıllı cep telefonlarının ışıklarını yakarak gösterdi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 22:30
Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı protesto yaptılar

Hong Kong'da, polisin yarın yapılması planlanan gösteriye izin vermemesi kararına tepki için göstericiler şehirde bulunan Edinburg Meydanı'nda toplandı. 

"South China Morning Post"un haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polisin yarın yapılması planlanan protestonun yasaklanması kararına tepki olarak göstericiler şehir meydanında toplandı.

Tepki olarak ellerinde tuttukları akıllı cep telefonlarının ışıklarını yakan göstericilerden bazılarının ABD bayrakları taşıdıkları ve grup içinde yer alan bazı kadınların da "Adalet kazanacak" yazılı pankartları taşıdıkları gözlendi.  

Polis, Hong Kong'da kitlesel gösterileri organize eden gruplardan Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin yarın için planlanan yürüyüş başvurusunu reddetmişti. Karara önceki protestolarda yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösteren polis, yürüyüş güzergahı üzerinde daha önce şiddet eylemlerinin hedefi olan metro ve polis karakolları gibi binaların olduğunu belirtmişti. 

Maske yasağına karşı pazar günü düzenlenmesi planlanan yürüyüşe izin verilmemesi göstericilerin tepkisine neden olmuştu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 4 Ekim'de bölgede dört aydır süren gösterilere yönelik hükümetin yaklaşımını sertleştirerek protestocuların maske takmalarını yasaklamıştı.

Öte yandan, aralarında Senatör Ted Cruz ve Temsiciler Meclis Üyesi Alexandra Ocasio Cortez'ın da bulunduğu ABD'li meclis üyesi, Apple'a yazdıkları mektupta, şirketin daha önce mobil mağazasında bulunan uygulamayı kaldırma kararını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.  

Apple, Hong Kong'da polislerin konumlarını güncel olarak görüntüleyen uygulama "HKmap.live"ı mobil satış mağazası "Apple Store"dan kaldırdığını duyurmuştu. 

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, yerel meclise nisan ayında sunulmuş ancak haziran ayında başlayan protestolar üzerine Carrie Lam, temmuz ayında tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Baş Yönetici Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericilerle polis ya da karşıt görüşlüler arasında çatışmalara sahne oluyor.

KAYNAK: AA

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ekim 2019 Cumartesi 22:30
  1. çin
  2. hong kong
  3. carrie lam
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darıfülfül nedir? Darıfülfülün faydaları nelerdir?
    1. Darıfülfül nedir? Darıfülfülün..
    2. Milli Savunma Bakanlığı duyurdu:..
    3. Beşiktaş-Ankaragücü maçında gol çıkmadı
    4. Nahda Hareketi başbakanlığa içinden..
    5. Alman taraftarlar ile PKK yandaşları..
    6. Gerilim tırmanıyor... Bugün de ışıklı..
    7. Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi..
    8. Manchester City deplasmanda kazandı
    9. Borussia Dortmund tek golle galip geldi
    10. Kasımpaşa, Başkan Erdoğan ile buluştu
    11. Almanya'da yaşayan Türklerden..
    12. ABD'li uzmandan terör örgütü PKK/YPG..
    13. Beşiktaş'ta derbi öncesi şok!
    14. Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
    15. Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler..
    16. Süper Lig'de puan durumu! İşte, Süper..
    17. Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla..
    18. Küstah Fransızdan skandal çıkış!..
    19. TFF 1. Lig puan durumu! İşte, TFF 1...
    20. TFF 1. Lig'de toplu sonuç! İşte, TFF..
    21. Kosova Türklerinden Barış Pınarı..
    22. Çöven otunun faydaları nelerdir? Çöven..
    23. HDP önünde eylem başlatan Hacire..
    24. Trump'tan 'Darbeyi durdurun' çağrısı
    25. 'Sırbistan, Rusya'nın ender..
    26. Bursa'da futbolcuların taşıyan otobüs..
    27. Metin Feyzioğlu: En güzel cevabı..
    28. Ağaoğlu: Şu anda Nöbetçi lideriz
    29. Sinir krizi geçirdiler... Feci şekilde..
    30. Ünal Karaman: Camiamıza hayırlı olsun
    Anlaşma sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama
    Anlaşma sonrası Trump'tan dikkat çeken açıklama
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    Operasyona ilişkin skandal bir çıkış yapmıştı! Mustafa Akıncı polise başvurdu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    ABD ile varılan anlaşma sonrası Erdoğan'ın fotoğrafları olay oldu
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Türkiye ve ABD anlaştı! Rusya'dan flaş çağrı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı
    Damadın ‘beraati’ne Mehmet Metiner’den tepki: Artık bu tuhaf ve üzücü olaylar son bulmalı

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2019
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esed rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!
    İki başörtü yasakçısı, İlahiyat Camii’nden uğurlanırken!