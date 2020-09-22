Gerilim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macron arasında ilk temas

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın yanında yer alan Fransa, Türkiye'nin bölgedeki haklı çıkarlarına karşı gelmiş ve Yunanistan ile birlikte Türkiye'ye bölgede gözdağı vermek için ortak tatbikat düzenlemişti.

Bununla da yetinmeyen Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz ülkelerinin liderleriyle yapmış olduğu görüşmede, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözler kullanmıştı.

Macron'un sözleri sonrası Türkiye'den sert açıklamalar yapılmıştı.

Tüm bu gerilim sonrası ilk kez görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda Doğu Akdeniz'i konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasinin önemine değindi

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gerginliğin sebebinin Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğunu belirterek, Fransa’nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam verilemediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede gerginliğin azaltılması için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin sorunu çözmek istediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işlemesi gerektiğini belirtti.