Geri sayım başladı! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yüzyılın mitingine hazır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 16:00'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yüzyılın mitingini düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhur İttifakı'nın diğer liderleri de eşlik edecek.
Yenikapı Miting Alanı'ndan yaklaşık 1,5 kat daha büyük olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin milyonlarca kişiye ev sahipliği yapması beklenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mitingin yapılacağı alanda incelemerde bulundu.
Bakan Soylu, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
AK Parti iktidarının görevde olduğu süreçte devrim niteliğindeki çalışmalarına dikkat çeken Bakan Soylu, "Biz yarın bu alanda bir duruş sergileyeceğiz." dedi.