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Aktüel Geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

Geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir-Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-10 23:44:00 -
Geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir-Çeşme açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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