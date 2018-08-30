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Gerginlik saçlarımızı ağartıyor

Bilim adamları “Stres iki-üç yıl sürerse evet..Fakat genellikle ırsî” diyor...

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
Gerginlik saçlarımızı ağartıyor

Baltimor Sinai Hastanesi'nin aile hekimliği başkanlıığını yürüten Dr. Tyler Cymet, retrospektif (geriye dönük) bir çalışmalarında iki ila üç yıl stres altında kalan hastalarının saçlarının beyazladığını tespit ettiklerini bildiriyor.
Farklı görüşlere sahip olanlar da yok değil.

"Öldürücü Tıbbi Saplantılar" (Medical Myths That Can Kill You) kitabının yazarı olan ve NBC’nin tıbbi editörlüğünü yapan Dr. Nancy L. Snyderman bu konuda şöyle diyor:

“Gereğinden fazla stres, içimizi de dışımızı da yaşlandırır.”

Stres, sağlıklı hücreleri olumsuz yönde etkileyen çok sayıda çöpçü moleküllerin ve serbest radikallerin ortaya çıkmasına sebep olur ve vücuttaki stres hormonlarının seviyesini artırır. Buna rağmen, stresli bir günün saçlara ak düşürdüğüne dair şimdiye kadar herhangi bir bilimsel veri yok. Rivayetler var...

Dr. Snyderman’a göre; saçların beyazlaması daha çok genetik...

Doğumdan üç ay önce, bütün saç foliküllerimiz oluşur. Saç foliküllerinde sarışınlar birincidir. Sarışınlar için yaklaşık 140.000, esmerler için 108.000, kızıllar için de 90.000.

Bir saç teli henüz uzama halindeyken, binlerce melanin pigmentiyle kaplıdır. Melanosit adı verilen hücreler iki temel “rengi” üretip karıştırarak, insanların farklı tondaki saç renklerini meydana getirirler.

Pigmentlerden ilki, yani “omelanin” kuzguni siyahtan açık kumrala dek tüm renkleri oluşturur.

İkincisi, yani “feomelanin” ise altın sarısı saçlardan ve kızıl tonlardan sorumludur.

Biçim, çeşit ve yoğunluklarına göre farklılıklar sergileyen pigmentler, sonuçta binlerce renkten oluşan egzotik bir renk paleti oluştururlar.

Pek çok insanın saçı doğduğunda sapsarıdır, ama zaman içinde melanositler hareketlendikçe saçların rengi koyulaşır.

Saçların giderek koyulaşması orta yaşlara kadar sürer, gençlik yıllarında sarışın olan pek çok kişinin saçları ileriki yaşlarda kumral ya da kızıl-kahve tonlara dönüşür.

Yirmili yaşlardan sonra melanosit üretimi azalır. Bu yaşlardan sonra çıkan saçlar pigmentlerden nasiplerini tam olarak alamaz ve renk kaybı başlar. Melanosit canlılığını tümüyle yitirdiğinde ise, saçlar pigmentsiz olarak uzar ve saç proteininin doğal rengini alır: Beyazlaşır!

Başlarsın “Saçlarıma ak düştüüüü..” türküsünü söylemeye!

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:12
  1. saç beyazlaması
  2. stres

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