Gerginlik devam ediyor! UltrAslan’dan Ali Koç’a FETÖ göndermesi!

yeniakit.com.tr Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü Divan Toplantısı’nda, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in Fener Ol Kampyansı’na dair sözlerini eleştirmiş, konuyu teknik direktör Fatih Terim’in aldığı tazminata getirmişti. Bunun üzerine sarı-kırmızılı taraftarlar, sosyal medyada Ali Koç’a tepki göstermiş, kısa sürede Koç aleyhine açılan etiket gündemde üst sıralara yerleşmişti. Twitter’daki eleştirilerin ardından, Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan da konuya dahil oldu. UltrAslan’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Koç’un FETÖ’ye verdiği destek hatırlatıldı. Yayınlanan mesajda, “Bir ‘adam’ çıkar 5.5 milyon TL’yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlar, bir aile çıkar tüm alçaklara arka çıkar...” ifadesi kullanıldı.

Terim’in tazminatını hatırlattı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Temmuz ayı olağan yüksek divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Ali Koç, Fener Ol kampanyası ile ilgili daha önce görüşlerini dile getiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e isim vermeden eleştiride bulundu, konuyu Terim’in aldığı tazminata getirdi. Koç şunları söyledi:

“Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu. Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir.”

Tepki yağdı

Koç’un sözlerinin ardından Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada birçok paylaşımda bulunarak Fenerbahçe Başkanı’na tepki gösterdi.

UltrAslan FETÖ desteğini hatırlattı

Tepkilerin ardından bir paylaşım da Galatasaray’ın taraftar grubu UltrAslan’dan geldi. UltrAslan’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Koç’un FETÖ’ye verdiği destek hatırlatıldı. FETÖ’nün etkinliklerinden birisi olan Türkçe Olimpiyatları’na Koç’un sponsor olduğunun anımsatıldığı paylaşımda, “Bir ‘adam’ çıkar 5.5 milyon TL’yi Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlar, bir aile çıkar tüm alçaklara arka çıkar...” ifadesi kullanıldı.

İşte o paylaşım: