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Siyaset Gergerlioğlu'ndan mesaj var: Kendisi çıplak aranmamış ama belgesinde ulaşmış!
Siyaset

Gergerlioğlu'ndan mesaj var: Kendisi çıplak aranmamış ama belgesinde ulaşmış!

'Terör örgütü propogandası' yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'çıplak arama' provokasyonuna cezaevinde de devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 22:32:00 -
Gergerlioğlu'ndan mesaj var: Kendisi çıplak aranmamış ama belgesinde ulaşmış!

 Yeniakit.com.tr 

Tutuklanma sürecinde olmadık provokasyonlara soyunan eski HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, tutuklu bulunduğu cezaevinde de 'çıplak arama' provokasyonuna devam ediyor.

Yine belgesiz bir şekilde ıspatladı

Daha önce TBMM kürsüsünde eline aldığı bir şikayet dilekçesini, 'işte çıplak aramanın kanıtı' diye yutturmaya çalışan Gergerlioğlu, avukatları aracılığı ile twitter hesabından paylaşımda bulundu. Yine herhangi bir delil ortaya koyamayan Gergerlioğlu, PKK propogandası yapmak suçundan cezaevine girmesine rağmen, " 'Çıplak arama vardır' dedim diye cezaevine atıldım." diyerek kamuoyunu yanıltmaya çalıştı. "Cezaevinde çıplak aramanın belgesini buldum." diyen Gergerlioğlu, "Mahkum yardım kitapçığında, 'Çamaşırı bile indirilebilir' diyor. 'İnanmıyorum' diyerek aylarca inkar edenler nerede? Gerçekle baş edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Provokasyona doymadı!

Hakkındaki Yargıtay kararı TBMM'de okunduktan sonra milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'den çıkartılırken, 'Abdest almama bile izin vermediler' provokasyonu ile hafızalara 'yalancı' olarak kazınmıştı.

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