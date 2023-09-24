Gerçekten büyük kepazelik! Bu operasyon çocukları kim?

Yakup Köse, internette yalan haberlerle halkı kışkırtmaya çalışanlara yönelik düzenlenen operasyonların devamının mutlaka gelmesi gerektiğine dikkat çekti. "Operasyon çocukları"nın tek tek deşifre edilmesi çağrısı yapan Köse, Star'daki yazısında şunları kaydetti:

"İnternette yalan haberlerle halkı kışkırtmaya çalışanlar tek tek evlerinden alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 14 şehirde yapılan operasyonda gözaltına alınan kişi sayısı 27.

Gözaltıların tesiri hemen hissedildi. Sapkın ırkçılık anlayışıyla yalan haberleri yayan 'klavye delikanlıları' panik ve korkuyla sayfalarında sonbahar temizliğine başladılar!

Geçen hafta yazdığım "Bu kanun süs olsun diye mi çıkartıldı?" başlıklı yazımda dezenformasyonla mücadele yasasına rağmen yayılan yalan haberlerin sebep olduğu fiilî saldırılara dikkat çekmiş ve sormuştum: Kanun niye uygulanmıyor?

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Geç de olsa kanun uygulanmaya başladı. Lâkin dezenformasyon yapanların ektikleri nefret tohumları maalesef toplumda filiz verdi. Toplulukların herhangi bir hâdiseden etkilenmeleri 10-11 yaşındaki çocuk gibidir. Muhakeme etmeden kendilerini hâdiselerin akışına bırakırlar. Yaşanan ekonomik sıkıntılar da toplumun muhakemesini azaltıyor. Bu ahvalde, hakkında uluslararası ajanlık iddiası bulunan bir kişi parti kurup, insanlığın en kara düşüncelerinden olan ırkçılığı ülkemizde yaymaya çalışmaktadır. Çok üzücü ama halkın bir bölümü de bu ırkçı provokatörün peşinden gitmektedir.

Sokaklarda 'yabancı' denilerek insanlar darp edilmekte, Müslümanlara yönelik saldırılar artmaktadır. Mâlûm güruh sadece ırkçılığı yaymakta kalmayıp sapkın Şamanizm'in de propagandasını yapmaktadırlar. Saldırı, halkın ünsiyet bağlarınadır.

Başlayan soruşturma nereye kadar gidebilecek göreceğiz. İnternette yalan haberler üzerinden operasyon çekenler kadar tehlikeli bir başka güruh daha var. Bu operasyon çocukları, kullandıkları nicknamelerle kendilerini devlet görevlisi imajı veriyorlar; kimi emniyetçi, kimi subay, kimi istihbaratçı...

Hedef aldıkları kişilerin tüm bilgilerini sosyal medyada yayarak halkı tehdit ediyorlar. Bu operasyon çocukları gerçekten devlet görevlisi ise durum daha da vahimdir! Halkın onlara sağladığı imkânlarla halkı tehdit ediyorlar.

Mâlûm ırkçı provokatör, devlete yerleştirdiği öğrencilerinden kendisine devletin mahrem bilgilerin geldiğini açıkça söylemişti. Yanisi, paralel bir yapıyla daha karşı karşıyayız.

Acilen devletin içindeki bu unsurlar tespit edilip bertaraf edilmeli. Bu halkın yeni bir paralel yapılanmaya tahammülü yok."