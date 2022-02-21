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Gündem Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adam gündem oldu
Gündem

Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adam gündem oldu

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişinin 399 yaşındaki bir Türk olduğu iddia edildi. Görüntüler kısa sürede dünya gündemine yerleşti.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 14:33:00 -
Gerçekten 399 yaşında mı? "Ölümsüz Türk" lakaplı adam gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa süre içerisinde gündeme oturdu. Söz konusu videodaki adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edildi. Dünyayı hayrete düşüren olay, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir taraf bu kadar yaşamanın imkansız olduğunu savunurken, diğer taraf ise "doğru olabilir" görüşünde birleşti.

Videonun kısa süre içerisinde dünya genelinde yayılmasının ardından adamın akrabaları da açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu belirtti. Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili yaptığı açıklamada adamın Türk olmadığını Taylandlı olduğunu söyledi. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları, akrabanın bilerek bilgi sakladığını ve adamın Türk olduğunu öne sürdü.

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