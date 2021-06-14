Gerçekleri Hazmedemeyip Akit'e saldırdılar! Murat Ongun'dan akşam için yalan hazırlığı!

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Marmara Denizi'ndeki Müsilaj (deniz salyası) sorunu ile ilgili eleştirel bir haber üzerinden Yeni Akit'i hedef alan çevreler, hakaret etmek de birbiri ile yarıştı. Sosyal medyada Akit hashtagh'ini kullanan kendini bilmezler, eleştirmeyi suç kabul ederken, hakaret etmeyi ise kendilerine özgürlük alanı olarak belirledi.

CHP'li Ongun'un yalan hazırlığı

Yeni Akit'in haberinden sonra açıklamada bulunun İBB Sözcüsü Murat Ongun, twitter hesabından, "Müsilaj konusunda siyaset yapmak doğru olmaz dedik, sustuk. Ama görüyoruz ki, yarattığı sorunu başkalarına yükleyenler, İBB’nin temizlik çalışmalarını da sahipleniyor. O da yetmiyor trol saldırısı yaptırılıyor. O zaman akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz." dedi.

Bakanlığın çalışmasını İBB'ye aitmiş gibi paylaşmıştı!

CHP'li Ongun, önceki gün twitter hesabından yaptığı bir başka paylaşımında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Müsilaj sorununa ilişkin çalışma görüntülerini kullanarak, sanki Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin çalışmasıymış gibi kamuoyunu kandırmayı hedeflemişti. Ongun'un, Yeni Akit'in haberi üzerinden yürütülen algı operasyonuna katılarak 'Akşam yayınlayacağımız videoyu dikkatle izlemenizi öneririz' demesi, yine bir yalan çalışması üzerinde oldukları yönünde değerlendirildi.

Gerçekleri hazmedememek!

Yeni Akit'in hedef alınan haberinde, 'CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iş bilmezliği sebebiyle İstanbul kıyılarında başlayan deniz salyası (müsilaj) Marmara Denizi’nden sonra Körfez’i de sardı. Çanakkale Boğazı’na ilerleyen kirlilik, vatandaşları tedirgin ediyor' ifadeleri kullanılmıştı. Öte yandan haberde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın şu tespitlerine yer verilmişti: "Müsilaj, Arıtma tesislerini ‘temel atmama’ törenleri ile durduran CHP zihniyetinin İstanbul’umuzu getirdiği durumun fotoğrafıdır. Milletimiz müsterih olsun, her zaman olduğu gibi bu sorunu çözecek olan yine Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarıdır."

İmamoğlu dilbilgisine de hakim olmadığını göstermişti

Geçtiğimiz aylarda da kullanılan virgülün cümleye yüklediği anlamdan bihaber CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Hayvan, Ekrem'in umrunda değil' başlığı üzerinden Akit Tv muhabirine yüklenmişti.

CHP'li İmamoğlu yönetimindeki İBB, Yeni Akit'i böyle hedef gösterdi