  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler
Siyaset

Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sözleri ile HDP'li vekillere adeta ders verdi. Bakan Soylu'nun açıklamalarındaki gerçeklerden rahatsız olan HDP'liler birbiri ardına açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-13 21:50:00 -
Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları anlatarak; "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullandı.

HDP'li Bülbül, gerçekleri hazmedemedi

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı haddini aşan ifadeler kullanarak gerçeklerden nasıl rahatsız olduğunu gözler önüne serdi:

"Bir daha haddini aşıp seçilmişleri tehdit ederken üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil Bakan sıfatıyla konuşasın."

Sakık da akla ziyan ifadeler kullanmıştı

HDP'li Sırrı Sakık da Bakan Soylu'nun konuşmasının sorulduğu bir röportajda, akıllara ziyan ifadeler kullanmıştı: "Türkiye'nin çözüm sürecinden başka çaresi kalmadı."

Sırrı Sakık hayal aleminde: 'Türkiye çözüm sürecine mahkum'
Sırrı Sakık hayal aleminde: 'Türkiye çözüm sürecine mahkum'

Siyaset

Sırrı Sakık hayal aleminde: 'Türkiye çözüm sürecine mahkum'

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdrhman

Kapatın şu terörist partisi hdp yi
  • Yanıtla

ALP

DEVLET, PKKYA GEREK GÖK YÜZÜNDEN, GEREK SEYR HALİNDE BOMBALARI DÖŞÜYÜR. MANTIKEN HİÇ AMA HİÇ ÇÖZÜME İHTİYAÇ KALMIYOR. İYİ SEYİRLER...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

13.12.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Teksas ABD’den ayrılabilir
Dünya

Teksas ABD’den ayrılabilir

California’dan sonra ABD’nin en kalabalık, Alaska'dan sonra ise en geniş topraklara sahip ikinci eyaleti olan Texas, ABD'den ayrılabilir...
ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!
Dünya

ABD ve BAE'den zorbalık! Türk iş adamını esir alıp ıssız bir yere götürdüler!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı ortaya çıkan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay