Gerçekleri hazmedemediler: HDP'li vekilden Bakan Soylu'ya haddi aşan ifadeler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bütçe görüşmelerindeki konuşmasında Doğu ve Güneydoğu'ya yapılan yatırımları anlatarak; "Ohhh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not." ifadelerini kullandı.

HDP'li Bülbül, gerçekleri hazmedemedi

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı haddini aşan ifadeler kullanarak gerçeklerden nasıl rahatsız olduğunu gözler önüne serdi:

"Bir daha haddini aşıp seçilmişleri tehdit ederken üçüncü sınıf emniyet görevlisi sıfatıyla değil Bakan sıfatıyla konuşasın."

Sakık da akla ziyan ifadeler kullanmıştı

HDP'li Sırrı Sakık da Bakan Soylu'nun konuşmasının sorulduğu bir röportajda, akıllara ziyan ifadeler kullanmıştı: "Türkiye'nin çözüm sürecinden başka çaresi kalmadı."