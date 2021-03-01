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Dünya Gerçek ortaya çıktı! Kamyon kasalarında göndermişler
Dünya

Gerçek ortaya çıktı! Kamyon kasalarında göndermişler

Ermenistan'da asker aileleri, çocuklarının kamyon kasalarında, "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla Karabağ'a götürüldüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 14:41:00 -
Gerçek ortaya çıktı! Kamyon kasalarında göndermişler

Amerikalı gazeteci Patrick Lancaster, asker aileleri ile röportaj yaptı. Röportaj, Ermenistan ordusunun kanunsuz bir şekilde bölgeye asker sevk ettiğini ortaya koydu. Aileler, evlatlarının "inşaat malzemesi taşınıyor" yalanıyla bölgeye götürüldüğünü söyledi.

Ermenistan bölgede istikrara darbe vuruyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da konuya dikkat çekti. Erivan yönetiminin bölgede sağlanmaya çalışılan istikrara darbe vurduğunu belirtti. Ermenistan'a, askerlerini kanunsuz şekilde Azerbaycan topraklarına yerleştirmeye son vermesi çağrısı yapıldı.

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