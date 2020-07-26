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Gerçek ortaya çıktı: İşte Erdoğan'ın 'Kes ulan' diyerek ayar verdiği orgeneral!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü köşesinde geçmiş dönemlerde Milli Güvenlik Kurulu ve Yüksek Askeri Şura toplantılarında yaşananları “Geçmişle kıyaslanması açısından zaman zaman AK Parti’nin ilk dönemlerinde MGK’da ve YAŞ toplantılarında yaşanan anekdotları aktarıyorum. Bazı generallerin ilk dönemlerde AK Parti’ye karşı tavrını yansıtmaya çalışıyorum” dedi ve müthiş bir kulis bilgisi paylaşı.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 16:42:00 -
Gerçek ortaya çıktı: İşte Erdoğan'ın 'Kes ulan' diyerek ayar verdiği orgeneral!

Başbakanlığı sırasında Abdullah Gül’ün YAŞ toplantısında, Başbakan Erdoğan’ın ise MGK’da bazı generallerle tartışmalarını aktardığını vurgulayan Selvi, “Erdoğan’ın meşhur “Kes ulan” tepkisinden söz ediyorum. Elimde çok fazla kulis haberi olduğu için hepsini yazmak istiyorum. Çünkü bir süre sonra kulis haberin bayatlama tehlikesi var. Ama yazdığım süre kadar yazımı kısaltmakla uğraşıyorum” ifadelerini kullandı.

Selvi, yazısına şöyle devam etti:

“Erdoğan’ın “Kes ulan” diye müdahale ettiği komutanın ismini Şener Eruygur olarak aktarmıştı. Ancak o dönem MGK üyesi olan bir devlet adamı aradı. Olayı doğruladı. Ama “O komutan Cumhur Asparuk” dedi.

Olay, 2003 yılı Ağustos MGK’sında yaşanıyor. Cumhur Asparuk, veda konuşmasında irtica gerekçesiyle iktidara ithamlarda bulunuyor. Erdoğan, önce anlattığı olayların doğru olmadığını söylüyor. Asparuk konuşmasını uzatıyor ve iddialarını sürdürüyor.

Erdoğan bunun üzerine “Kes ulan” diye bağırıyor.

Bu uyarı üzerine haber kaynağıma geri döndüm. Diyaloğu doğruladı. Biraz süre istedi. Daha sonra geri döndüğünde, doğrusunun Cumhur Asparuk olduğunu söyledi.

Ben ikinci kez bu konuyu yazdığımda yer darlığı nedeniyle süreci anlatmadan, sadece generallerin ismini değiştirip olayı aktarınca eleştiriye maruz kaldım. Eleştirilerin başımın üstünde yeri var. Sadece işin perde arkasını benden dinleyin istedim.”

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