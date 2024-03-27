Gerçek ne ise onu aktarıyoruz! Ne ara kabzımallığa başladın Ekrem

Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, "Emekli mi oldun, ne ara kabzımallığa başladın Ekrem!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, diğer namı ile CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun tanımlaması ile “müteahhit kafalı” Ekrem İmamoğlu, 31 Mart akşamı emekliye ayrılacak..

Görüntü o ki, İstanbul il düzeyinde bir miting bile yapmaya cesareti yok..

Bakmayın siz, Karar gazetesinde Ahmet Taşgetiren ağabeysinin, “Yarı yarıya düşüş işaret mi” başlıklı yazısında, AK Parti’nin İstanbul’da önceki seçimlerde düzenlediği mitinglerdeki katılımcı sayısı ile bu hafta sonu, ramazan günü yapılan mitingdeki katılımcı sayısını kıyaslayıp, “AK Parti’nin oyları yarıya yarıya iniyor mu” sorgulamasına..

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Bir kıyas yapacaksanız..

Aynı seçim döneminde, iki rakip adayın mitinglerini kıyaslamanız lazım..

Elma ile armutu kıyaslayıp, “yaşasın” demenin sevinci, ancak üç gün sürer..

Sonrası ise hayal kırıklığı olur..

Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da miting düzenlemeye bile cesaret edemiyor..

İki binlik, üç binlik ilçe mitingleri ile idare ediyor iken.

AK Parti’nin 650 bin katılımlı mitingini beğenmezseniz..

Hatırlatırlar adama: “Ekrem İmamoğlu’nun 39 ilçede yaptığı mitinglerin her birine 10 bin kişi katılsa, 390 bin eder. yine AK Parti’nin yarısı ancak ediyor.”

Her neyse..

Ahmet Taşgetiren yapsın hesabı..

İsterse de, “toplumu eşcinsel evliliğe hazırlıyoruz” diyen Ekrem ile gurur duysun..

31 Mart akşamı, Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığından emekliye ayrılacak.

Ama siyasetten de emekliye ayrılıp ayrılmayacağına, CHP’liler karar verecek.

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