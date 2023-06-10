Gerçek limonlu dondurma: Asgari kadar kullanmak yetiyor! Bunu yapın, dışarda ücret ödemeyin

Gerçek Limonlu Dondurma Tarifi İçin Malzemeler

3 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 dolu tatlı kaşığı salep

2 adet küçük limon

1 yemek kaşığı şeker

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yanında harika olacak;

Çikolatalı Hakiki Dondurma (Çikolata Parçalı)

Gerçek Limonlu Dondurma Tarifi Nasıl Yapılır?

Sizlere ferah mis kokulu harika lezzeti ile gerçek limonlu dondurma tarifi vereceğim. Normalde her limonlu dondurmayı yiyemem ama bazı dondurmalarda harika limon tadı oluyor ve ekşi olmuyor onlara bayılıyorum işte bununla o lezzeti birebir yakaladım ve harika oldu şimdiye kadar yediğim en harika limonlu dondurma bu oldu.

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Şeker, salep ve süt tencereye alınır ve çırpılır, orta ateşte 2-3 dakika kaynatılır.

Ara ara karıştırılır ve soğutulur.

Soğurken bir kapta 2 limon rendenin ince yeri ile rendelenir ve üzerine limonların suyu sıkılır.

1 yemek kaşığı şeker ve yarım çay kaşığı zerdeçal katılır ve karıştırılır.

Zerdeçal genelde tatlılarda kullanılır, hiçbir koku vermiyor zaten sadece doğal yoldan renk vermek amaçlı kullanılıyor.

Tamamen soğumuş olan sütlü salepli karışıma limonlu karışım süzgeçten iyice süzülüp geçirilir ve eklenip karıştırılır.

Bu karışım dondurucuya kaldırılır ve saat başı çıkarılıp çırpıcı ile karıştırılıp çırpılır.

4-5 kez bu şekilde kıvamlanana kadar çırpılır.

Sonra tamamen donduktan sonra dondurucudan çıkarılır ve 2-3 dakika beklenip servis edilir.



