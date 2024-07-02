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Yaşam Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı!
Yaşam

Gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 20:01:00 -

Antalya Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasıyla ilgili gerçeği güvenlik kamerası ortaya çıkardı.

Manavgat ilçesinde 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında kazaya karıştığı belirlenen diğer başka aracın sürücüsü “Bana çarptı” dedi ancak gerçeği güvenlik kameraları ortaya çıkardı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi D400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya-Alanya D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ahmet Özge Taniş'in kullandığı 07 LDP 34 plakalı hafif ticari araç Manavgat Çevreyolunda Yemişli Mesire alanını geçtikten sonra yolun sağındaki bariyerlere çarparak devrildi. Yan yatan otomobilin sürücüsü Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarılırken, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gerçeği güvenlik kamerası orta çıkardı

Kazanın ardından olay yerinden 100 metre uzaklıkta duran Ürdün vatandaşı Nooreddınakh Hamdan'ın kullandığı 34 HNY 079 plakalı aracın da kazaya karıştığı belirlendi. Araç sürücüsü kaza yapan aracın önce kendi kullandığı araca çarptığını, ardından devrildiğini iddia etti. Kazanın meydana geldiği yerin yakınında bir iş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi, Ürdünlü sürücünün kullandığı aracın devrilen araca çarparak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesine ve kaza yapmasına neden olduğu belirledi.

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