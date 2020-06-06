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Dünya

George Floyd protestosu Almanya'ya sıçradı

ABD'de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesiyle ilgili protestolar Almanya'ya sıçradı.Dün gece elli kişilik bir grup başkent Berlin'e bağlı Neukölln semtinin sokaklarını savaş alanına çevirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 15:54:00 -
George Floyd protestosu Almanya'ya sıçradı

Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteride protestocular sokakları savaş alanına çevirdi. Dün akşam yerel saatle 22:00 sıralarında Berlin'e bağlı Neukölln kentindeki Karl-Marx caddesine çıkan elli kişilik bir grup, mağazaları yağmaladı. 

Mağazalar yağmalandı

Semtin belediye binasına kadar yürüyen grup, çok sayıda mağazanın ve bankanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak zara verdi. Protestocular bazı dükkânların camlarına spreyle, ‘Bu sistemden nefret ediyoruz’ diye yazdı. Göstericiler ayrıca, sokakta park halinde olan araçlara zarar verdi. Göstericilerin, aşırı solcuların organize olduğu ‘Liebig 34’ grubu ile bağlantılı olabileceği kaydedildi.


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