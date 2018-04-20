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Gennaro Gattuso abarttı! 'Ronaldo ve Messi'yi isterim'

Serie A takımlarından Milan'ın teknik direktörü Gattuso, transfer etmek istediği oyuncuları açıkladı. Genç hoca "İsim vermem gerekirse Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba ve Mario Manzdukic'i isterim." dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 21:01
Gennaro Gattuso abarttı! 'Ronaldo ve Messi'yi isterim'

Serie A'da Milan'ı çalıştıran Gennaro Gattuso, yeni sezonda 3 veya 4 oyuncu transferi yapacaklarını söylerken şaka yoluyla hangi futbolcuları kadroda görmek istediğini söyledi.

''HERKES EN İYİSİNİ İSTER''

İtalyan teknik adam, ''3-4 oyuncu alacağız. İsimleri henüz bilmiyorum. İsim vermem gerekirse Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paul Pogba ve Mario Manzdukic'i isterim. Herkes kadrosunda dünyanın en iyilerini görmek ister değil mi?'' dedi.

Milan, bu sezon başında da kadrosunu büyük ölçüde yenilemiş ve transfere 200 milyon Euro'nun üzerinde bir harcama yapmıştı. (Sporx)

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:01
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