Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. İPazar akşamı Manchester United deplasmanında Lallana sayesinde 1 puanı kurtaran Liverpool'un Genk ile oynayacağı bu maç futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Peki, Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Genk Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...23 Ekim 2019 Çarşamba 18:33
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. İPazar akşamı Manchester United deplasmanında Lallana sayesinde 1 puanı kurtaran Liverpool'un Genk ile oynayacağı bu maç futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Peki, Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Genk Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Genk Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları
E Grubu
22.00 Salzburg-Napoli
22.00 Genk-Liverpool
F Grubu
22.00 Inter-Dortmund
22.00 Slavia Prag-Barcelona
G Grubu
19.55 Leipzig-Zenit
22.00 Benfica-Lyon
H Grubu
19.55 Ajax-Chelsea
22.00 Lille-Valencia
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