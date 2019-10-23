Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. İPazar akşamı Manchester United deplasmanında Lallana sayesinde 1 puanı kurtaran Liverpool'un Genk ile oynayacağı bu maç futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Peki, Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Genk Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Genk sahasında son şampiyon Liverpool'u ağırlayacak. İPazar akşamı Manchester United deplasmanında Lallana sayesinde 1 puanı kurtaran Liverpool'un Genk ile oynayacağı bu maç futbolseverler tarafından da büyük bir ilgiyle merak ediliyor. Peki, Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Genk Liverpool maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Genk Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Genk Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı bugün saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 2 kanalından naklen yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi'nde günün maçları E Grubu 22.00 Salzburg-Napoli 22.00 Genk-Liverpool F Grubu 22.00 Inter-Dortmund 22.00 Slavia Prag-Barcelona G Grubu 19.55 Leipzig-Zenit 22.00 Benfica-Lyon H Grubu 19.55 Ajax-Chelsea 22.00 Lille-Valencia

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.