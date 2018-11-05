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Genk - Beşiktaş maçını Alman hakem yönetecek

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde deplasmanda Genk ile yapacağı maçı Alman hakem Stieler yönetecek.

05 Kasım 2018 Pazartesi 14:16
Genk - Beşiktaş maçını Alman hakem yönetecek

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu dördüncü haftasında Belçika temsilcisi Genk ile 8 Kasım Perşembe günü oynayacağı karşılaşmada, Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Genk ile Beşiktaş arasında Belçika'da oynanacak karşılaşmayı Tobias Stieler yönetecek. Karşılaşmada Stieler'in yardımcılıklarını Mike Pickel ile Jan Seidel gerçekleştirecek.

Christian Gittelmann'nın dördüncü hakem olacağı mücadelede, Patrick Ittrich ve Harm Osmers ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 14:16
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