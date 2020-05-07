Genişbant internet kullanımı mobili geride bıraktı

Salgın sonrası dönemde mobil internet kullanımındaki artış belli bir düzeyde kalırken, evde kalmanın etkisiyle sabit genişbant kullanımında ise ciddi artış kaydedildi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, sabit şebeke üzerinde bazı saatlerde yüzde 80’lik artış olduğunu belirterek, Kovid-19 sürecinde kullanıcıların Turkcell altyapısını kesintisiz kullanabilmesi için birçok fırsat sunduklarını söyledi.

Ergenekon, Turkcell Superonline olarak fiberde en düşük indirme hızını mayıs ayı sonuna kadar 50 Mbps’ye yükselttiklerini aktardı.

“Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık”

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy da evden çalışma, uzaktan eğitim gibi tedbirlerin alınmasıyla birlikte müşterilerinin mobil ve sabit data kullanımında artışlar görmeye başladıklarını, mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 27’ye varan artışlar gözlemlediklerini ifade etti.

Aksoy, “Altyapımızı bu artışlara hazırlamıştık. Kesintisiz iletişim için kapasite artırımlarını yapıyorduk, yapmaya da devam ediyoruz. Güçlü altyapımızla müşterilerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyoruz” diye konuştu.

Türk Telekom’dan özel fırsatlar

Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç ise salgın döneminde kesintisiz iletişim için üzerlerine düşeni yapmayı var güçleriyle sürdürdüklerini vurguladı.

Bu süreçte evden çalışmanın artması, uzaktan eğitimin yaygınlaşması ve evde kalınan sürelerin artmasının internet kullanım oranlarını yükselterek veri trafiğini de etkilediğini belirten Kıraç, “Normalde, sabit genişbantta kullanıcıların evde oldukları akşam saatlerinde yoğunlaşan internet trafiğinin, şu anda tüm güne yayıldığını görüyoruz. 12 Mart öncesi döneme göre gün içerisindeki trafikte yüzde 50, akşam trafiğinde ise yüzde 35’lik bir yükseliş var” dedi. Kıraç, salgın döneminde müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için özel fırsat, indirim ve hediye kampanyaları sunduklarını aktardı.