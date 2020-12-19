Genetik tanı testi yaptıran çift ikinci çocuklarını sağlıkla kucağına aldı

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Sakarya'da yaşayan Meral ve Serkan Odabaşı çifti, ilk çocuklarında doğuştan oluşan kas hastalığından sonra tüp bebek tedavisinde uygulanan genetik tanı testiyle ikinci çocuklarını sağlıkla kucağına aldı.

Odabaşı çifti, 4 yaşındaki çocukları Ömer Ali'ye kas hastalığı (müsküler distrofi) teşhisi konulmasının ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli tıbbi genetik uzmanı Yasemin Anıl Eyüboğlu Tanrıverdi'den danışmanlık hizmeti aldı.

Hastalığın ikinci hamilelikte tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğunu öğrenen Odabaşı çiftine, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tüp Bebek Merkezindeki tedaviyi takiben embriyolara, preimplantasyon genetik tanı testi uygulandı.

Embriyoloji laboratuvar sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Özcan Budak, tüp bebek yöntemiyle oluşturulan embriyolardan alınan hücre örneklerinde genetik hastalığı araştırdı ve sağlıklı embriyolardan biri annenin rahmine transfer edildi.

Gebeliği sağlıklı şekilde devam eden Meral Odabaşı'nın, merkez koordinatörü Prof. Dr. Arif Serhan Cevrioğlu gözetiminde 25 Kasım'da 3 kilo 954 gram ağırlığında ve 51 santimetre boyunda dünyaya getirdiği bebeğe "Hamza Umut" adı verildi.

Odabaşı çifti, bebeklerini sağlıkla kucaklarına almanın, Prof. Dr. Cevrioğlu ve ekibi de uygulanan tedaviyle ailenin sevincine vesile olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Genetik taşıyıcılık problemi olan ailelere yardımcı olabilmek mutluluk verici"

Prof. Dr. Cevrioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kas hastalığına sahip çocuğu bulunan Odabaşı çiftinin, annenin bir sonraki gebeliğinde bu hastalığın tekrarlama ihtimali olduğundan genetik uzmanı tarafından kendilerine yönlendirildiğini söyledi.

Cevrioğlu, tüp bebek tedavisinin 1978 yılından beri gelişerek yapıldığını belirterek, "Aileye uygulanan preimplantasyon genetik tanı testi de tüp bebek tedavisinde son yıllarda kaydedilen gelişmelerin bir ürünü. Sakarya'da bunun yapılabilir olması bizleri mutlu eden bir konu. Genetik taşıyıcılık problemi olan ailelere yardımcı olabilmek, bizim için gerçekten mesleki anlamda mutluluk verici." dedi.

Tüp bebek yöntemiyle oluşturulan embriyolardan hastalık taşıyıcı olanları dışladıklarını, sağlıklı olanları annenin rahmine yerleştirdiklerini dile getiren Cevrioğlu, "Genetik geçişli bir hastalığın, bir sonraki gebelikte tekrar ortaya çıkmasını engelleyebilmek amacıyla genetik tanı testi uyguladık. Öncelikle tüp bebek tedavisiyle embriyoları oluşturduk. 5'inci güne ulaşan embriyoların çeperinden alınan hücre örneklerinde çalışılan genetik test sonucunda, genetik hastalığı taşıyan embriyoları dışladık ve sağlıklı embriyoyu rahim içine vererek gebeliğin oluşmasını sağladık. Gebeliğin sorunsuz devamı sonrasında, doğum sağlıkla sonuçlandı. Aileye bu mutluluğu yaşatabilmiş olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.

Cevrioğlu, bu işlemlerin ekip çalışması gerektirdiğini vurgulayarak bu ekibin hastanelerinde kurularak fonksiyonel bir şekilde çalışmasının, bölgenin sağlık hizmetleri yönünden önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.

Dr. Öğretim Üyesi Özcan Budak da annenin yumurtalarını laboratuvarda işleme aldıklarını, sağlıklı embriyoları elde ettikten sonra anneye transfer ettiklerini, gebelik oluştuğunu ve sağlıklı bir doğum gerçekleştiğini anlatarak aileye böyle bir hizmeti verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

- "Aileye preimplantasyon genetik tanı yapmalarını önerdik"

Tıbbi genetik uzmanı Yasemin Anıl Eyüboğlu Tanrıverdi ise ailenin, ilk çocuklarına kas hastalığı teşhisi konulması sonrasında diğer gebeliklerinde bu sıkıntıyı yaşamamak için kendilerine başvurduğunu söyledi.

Tanrıverdi, aileye bu hastalığın genetik geçişli olduğunu söylediklerini aktararak, "Aileye genetik inceleme yaptık. Ebeveynden genetik geçişli bir hastalık olduğu doğrulandıktan sonra aileye bu durumun sonraki bebek için tekrarlama ihtimalinden bahsettik. İkinci çocuklarında da tekrar bu durumla karşılaşmamaları için preimplantasyon genetik tanı yaptırmalarını önerdik ve hastamızı Tüp Bebek Merkezimize yönlendirdik." dedi.

Anne Meral Odabaşı ise genetik tanıyla ilgili bilgi alarak yola çıktıklarını anlattı.

Elde edilen embriyolardan hastalık rastlanmayanların kendisine transfer edildiğini aktaran Odabaşı, "Bebeğimiz 25 Kasım'da sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Bu konuda emeği çok olan Serhan Hoca ve ekibi ile Yasemin Hanım'a teşekkürlerimizi sunarız. Bebeğimizle umarım sağlıklı, hayırlı uzun ömür geçirmek Rabb'im bizlere nasip eder ve oğlum Ömer Ali'ye de umut ve şifa olur." ifadesini kullandı.

Baba Serkan Odabaşı da tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti.